Todos los grupos salvo el PSN apoyan una moción para pedir que quede sin efecto el convenio con Fundación Alegría

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que insta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a que deje "sin efecto" el convenio suscrito con la Fundación Alegría para la atención al alumnado con autismo, un convenio que derivó en la dimisión del equipo directivo del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA).

El debate de la moción, que ha sido presentada por Geroa Bai, ha evidenciado las diferencias entre los socios de Gobierno en esta materia, ya que mientras Geroa Bai y Contigo-Zurekin la han respaldado, el PSN ha votado en contra y ha sido crítico al considerar que "da la sensación de que esta moción no pretende aportar una solución sino prolongar el conflicto". La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSN, que la ha rechazado.

La resolución aprobada pide al departamento que trabaje en un convenio marco que abarque toda la atención a la diversidad con la dirección del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) y contando con la representación de las entidades que participan en los espacios de colaboración regulados por el Decreto Foral 1/2023 que regula el CREENA. Tanto la petición de dejar sin efecto el convenio con la Fundación Alegría como la demanda de un convenio marco son el resultado de una enmienda presentada por EH Bildu, que ha sido aceptada por Geroa Bai.

En otro punto de la moción, con el texto original de Geroa Bai, se insta al Departamento de Educación a "garantizar la inclusión, equidad, transparencia e igualdad de trato como principios irrenunciables del sistema educativo navarro en general, y de las políticas de atención a la diversidad en particular".

Además, con una enmienda de UPN también aceptada por Geroa Bai, se insta al Departamento a mantener en el CREENA "la prescripción y provisión de los recursos educativos necesarios para garantizar la inclusión en el sistema educativo de Navarra".

Por último, el Parlamento insta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a reconducir el proceso del convenio con la Fundación Alegría "basándolo en los términos establecidos por el Decreto Foral 1/2023, de 18 de enero, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha afirmado que su grupo "no está de acuerdo ni con el fondo ni con la forma que el Departamento de Educación ha dado al convenio" con la Fundación Alegría y ha subrayado que "cualquier convenio que afecte al ámbito de actuación del CREENA debe ser coordinado desde su dirección, en diálogo con el Departamento, pero el señor consejero, en esta ocasión, ha obviado esta obligación normativa". "La intervención directa en el aula debe estar reservada a los equipos docentes de cada centro educativo y esta ha de ser complementada por el CREENA", ha señalado.

El parlamentario de UPN Pedro González ha afirmado que "la situación que ha provocado" el convenio del Departamento de Educación "no habría tenido lugar si se hubiera actuado siguiendo la lógica normativa y la lógica del modelo de atención a la diversidad que hemos desarrollado en Navarra en los últimos 30 años". "Si se hubieran visto las cosas como son, nunca se hubiera firmado el convenio con la Fundación Alegría sin contar con la opinión técnica del órgano que debe llevarlo a efecto, el propio CREENA, y sabiendo perfectamente que se permite incluir la atención directa al alumnado por parte y a voluntad de entidades y personas ajenas a los mismos", ha señalado.

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha considerado que esta moción "llega tarde y está desfasada, simplifica de forma interesada un debate complejo, y en vez de ayudar a cerrar y mejorar, vuelve a abrir un debate con ruido, donde hay un trabajo en marcha y con soluciones en la mesa". "Da la sensación de que esta moción no pretende aportar una solución sin prolongar el conflicto. El texto del convenio está en revisión, se está ajustando precisamente para reforzar las garantías. Algunos grupos han querido convertir una discrepancia técnica en una crisis política, porque es más fácil levantar sospechas que sostener un debate serio", ha señalado.

La parlamentaria de Geroa Bai ha replicado a Kevin Lucero que "se han quedado solos" en el ámbito de la comunidad educativa en este tema y "tendrían que empezar por recuperar algo de confianza".

Por parte de EH Bildu, Eneka Maiz ha explicado que su enmienda ha buscado realizar dos aportaciones a la moción de Geroa Bai. Por un lado, incorporar expresamente la suspensión del convenio firmado con la Fundación Alegría y, por otro lado, que se realice un acuerdo marco más amplio. "Lo que estamos pidiendo no es una exageración, porque el mismo departamento ha reconocido que hay que cambiar el convenio y que se puede realizar un acuerdo marco. El convenio es una acumulación de errores. Es un error administrativo por vulneración del decreto foral; es un error técnico, porque tiene varios defectos, y es un error político, porque se ha llevado a cabo con falta de transparencia", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, que ha respaldado la moción, ha realizado "una mención especial a la labor desarrollada desde el CREENA, incluido el equipo directivo que dimitió por razones más que obvias" ya que "era prácticamente la única salida que le quedaba".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha explicado que su grupo no se opone "per sé" a que se firmen convenios de este tipo entre la Administración pública y entidades del tercero sector, pero ha defendido que "estos convenios deben garantizar un papel de acompañamiento del tercer sector a la Administración pública, y no de suplantación". Además, ha mostrado su "empatía" al equipo dimisionario del CREENA y ha dado su apoyo a la nueva dirección.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha criticado la posición del consejero de Educación, Carlos Gimeno, respecto al equipo directivo dimisionario del CREENA y ha considerado que "no es de recibo que a un equipo saliente, que en este caso ha hecho muy bien el trabajo, se le tire por tierra".