Toquero censura la "deriva" del hospital de Tudela: "Es vergonzoso que no tengamos radiólogos ni urólogos de guardia"

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha censurado la "deriva" y "nefasta gestión" del Hospital Reina Sofía de la capital ribera. "Es vergonzoso que en la segunda ciudad de Navarra no tengamos radiólogos ni urólogos de guardia", ha rechazado.

Toquero ha hecho esta protesta a través de su perfil en la red social X en la que ha colgado fotos de dos documentos en los que se informa de que el hospital de Tudela, durante el mes de mayo, no contará con servicio de Radiología de guardia los días 2, 10, 12, 18, 20 y 24, ni con urólogo de guardia los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 23 y 24".

"Como ciudadano, estoy sufriendo estos días en casa la deriva de nuestro Hospital Reina Sofía de Tudela tanto como lo están sufriendo todos los tudelanos y riberos. Impotencia, rabia y, en muchos momentos, miedo por la desatención", ha criticado en una serie de publicaciones en la red social.

"Como alcalde de Tudela me he prometido que esto tiene que cambiar de una vez por todas", ha manifestado Toquero. "No podemos seguir con esta degradación de nuestra sanidad por la incompetencia de un Gobierno de Navarra que ahora intenta desviar nuestra atención con cuentos chinos y cortinas de humo, haciendo pasar nuestras críticas (que son derecho del ciudadano) por ataques", ha criticado.

"Los responsables de este desastre no son las víctimas de esta situación. Lo es la ciudadanía. Ya es hora de que empiecen a asumirse responsabilidades", ha reclamado.

El alcalde de Tudela ha considerado que "es inaceptable este caos y esta nefasta gestión". "Es vergonzoso que en la segunda ciudad de Navarra no tengamos radiólogos ni urólogos de guardia. Es vergonzoso tener que hacer los escáneres aquí y que sea Estella quien los valore. Es vergonzoso tener que mandar a Pamplona a pacientes para hacerse una ecografía porque aquí nadie la puede analizar", ha reprochado.

"Es una barbaridad tener que radiar a pacientes, igual sin necesidad, por no poderles analizar otra prueba. Es una barbaridad estar sin estos especialistas con la cantidad de pacientes que pasan por el hospital. Es una barbaridad que, con el presupuesto más alto de la historia de un Gobierno de Navarra, estemos tan mal gestionados", ha continuado.

Por todo ello, Alejandro Toquero ha exigido que "de una vez por todas y de manera urgente los actuales gestores de la sanidad tudelana y navarra trabajen en hacer atractiva Tudela para los médicos, ofrecerles contratos encaminados a crearles una estabilidad profesional y personal en la capital de la Ribera. Y si no saben que se aparten". "Esto no puede salirles gratis. Y no les va a salir gratis", ha concluido