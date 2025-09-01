Toquero critica el nuevo cartel de la A-68 que señala la entrada a Navarra desde Aragón

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha criticado el nuevo cartel que señala en la A-68 la entrada a Navarra desde Aragón, ubicado en el término municipal de Cortes.

"Este es el nuevo cartel que anuncia en la A-68 el límite en la Ribera entre Navarra y Aragón. El rojo ahora es verde y encima dan por amortizada nuestra identidad oficial y constitucional como Comunidad Foral. Si se trata de un error, cabe esperar que se subsane de inmediato", ha indicado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde figura una imagen del citado cartel.

Desde el gabinete de Alcaldía han destacado que la señal "no es homologable con el resto de las que aparecen en las carreteras de la Comunidad foral, en las que figura el nombre de Navarra sobre fondo rojo y con su denominación oficial como Comunidad Foral".

También el diputado de UPN por Navarra, Alberto Catalán, ha publicado en su cuenta de X que desde UPN han preguntado al Ministerio de Transportes por qué la nueva señalización "no respeta la denominación oficial de la Comunidad Foral". "Deben aclarar cuándo van a proceder a su cambio", recoge Catalán en su publicación.