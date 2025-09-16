Toquero critica "un nuevo retraso" en la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, que ve como "un engaño"

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha señalado que Riegos de Navarra les ha anunciado un nuevo retraso hasta 2026 de la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, lo que considera "un nuevo engaño, un nuevo incumplimiento y una nueva tomadura de pelo para toda la Ribera de Navarra".

Según ha indicado Toquero, "nos enteramos hoy, a través de Riegos de Navarra, que la adjudicación de la segunda fase del Canal de Navarra se retrasa a 2026 y ya en octubre de 2024 la presidenta Chivite se comprometió a llevar a cabo esa licitación en la primavera de 2025". "No solo nos engañaron sino que es una nueva muestra de desprecio a la Ribera, ni siquiera dando la cara", ha expuesto.

"Llevamos años de falsas promesas, esperando agua para toda la Ribera, que es esencial para nuestros ciudadanos, nuestras empresas y para nuestros agricultores", ha dicho Toquero, quien ha indicado que "nos vendieron a bombo y platillo una fecha que hoy sabemos que es mentira". "Es imposible mantener la confianza en un Gobierno trilero permanentemente, además bajo sospecha", ha apuntado.

A su juicio, la presidenta María Chivite y el Gobierno de Navarra "deberían haber aprendido a estas alturas que con la Ribera no se juega".