Toquero sobre la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de no colocar pantalla este martes: "Es una excusa barata"

Archivo - El nuevo vicepresidente de UPN y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha manifestado que la argumentación del Ayuntamiento de Pamplona para no colocar este martes una pantalla en la ciudad en la que seguir la semifinal del Mundial en la que juega la Selección de España es una "excusa barata" para "no permitir que en Pamplona se vea a miles de personas con banderas nacionales".

La Junta Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Pamplona desaconsejó este domingo la colocación de esa pantalla en esta fecha concreta, principalmente por motivos de seguridad, motivos de dispositivo sanitario y por otros factores relacionados con los servicios de limpieza o baños públicos.

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, Toquero ha señalado que "no pueden permitirse los nacionalismos y la izquierda abertzale, tanto en el País Vasco como en Navarra, que se vean banderas de España, que se vea gente animando a nuestra Selección".

Según ha dicho, "en la Plaza del Castillo, que es el corazón de Pamplona, ya hay pantallas gigantes porque todas las noches hay eventos y espectáculos, es simplemente conectar ahí con la televisión". "Es una excusa barata para no permitir que en Pamplona se vea a miles de personas con banderas nacionales, con la bandera de España, nuestros colores y animando al país del que nos sentimos orgullosos", ha añadido.

Tras afirmar que en la segunda ciudad de Navarra, en Tudela, hoy el seguimiento a la Selección española será "multitudinario", Toquero ha señalado, tras el anuncio del alcalde de Pamplona de que si España llega a la final sí se pondrá una pantalla para seguirla, que "seguramente estará rezando, aunque no porque tampoco creen, para que no pase la Selección y no tener que poner esas pantallas, que es un clamor popular de la ciudadanía de Pamplona".

El alcalde de la capital ribera ha indicado que "los que vivimos aquí en Navarra estamos acostumbrados a que sacar la bandera de España esté mal visto y yo creo que ya nos hemos cansado". "Ha sido demasiado tiempo esa imposición por parte de la minoría, porque somos mayoría los constitucionalistas", ha dicho, para afirmar que "nos han tenido demasiado tiempo intentando amedrentarnos y eso se acabó". "Estamos muy orgullosos de ser lo que somos", ha comentado.

Alejandro Toquero ha manifestado que "en Navarra la mayoría nos sentimos muy cómodos y muy orgullosos de ser españoles y en el País Vasco también".