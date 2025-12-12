Toquero dice que la FNMC "no representa a todos los entes locales" y "se deja ningunear" por el Gobierno de Navarra

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela y vicepresidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Alejandro Toquero, ha asegurado que la Federación "no representa a todos los entes locales" de Navarra y trata como localidades "de segunda" a las que están gobernadas por UPN. Asimismo, ha asegurado que la entidad es una "ramificación" del Gobierno de Navarra y ha criticado que "se deja ningunear" por el Ejecutivo foral.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Asamblea General de la FNMC, Toquero ha asegurado que, desde que está gobernada por EH Bildu, la FNMC "no representa a todos los entes locales de la Comunidad Foral de Navarra; hay unas localidades de primera y otras de segunda" que "son aquellas en las que está UPN".

Por otro lado, ha afirmado que, en todo este tiempo, "no ha habido una sola crítica" ni acción en la que la FNMC "se haya puesto enfrente del Gobierno de Navarra". En este sentido, ha asegurado que "se ha visto a las claras que es una ramificación más" del Ejecutivo foral y ha afirmado que la entidad fue "un intercambio de cromos para que el PSN "gobernara el Gobierno de Navarra" y EH Bildu el Ayuntamiento de Pamplona y la Federación.

Por todo ello, ha avanzado que UPN votará en contra de los presupuestos y la hoja de ruta de una Federación que "no representa a todos los entes locales" y "no defiende los intereses porque no se enfrenta, no lucha y no defiende los intereses" de los municipios cuando el Gobierno de Navarra toma decisiones "en contra de los propios ayuntamientos".

Así, ha puesto como ejemplo que el futuro plan de industria "quita competencias a los entes locales" en cuanto a la implantación de empresas y ha reprochado que "no he escuchado una sola crítica del presidente de la Federación". "Como esos, muchos otros elementos en los que el Gobierno de Navarra utiliza a la Federación" y "la ningunea". "El problema es que el presidente se deja ningunear y nos arrastra a todos", ha censurado.

A este respecto, desde la FNMC han afirmado que la Comisión Foral de Régimen Local celebró el pasado 24 de noviembre una reunión en la que la representación de las entidades locales de Navarra emitió informe desfavorable sobre el anteproyecto de Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial "por las afecciones que puede suponer para las competencias municipales y el planeamiento urbanístico, al poder facilitar la implantación de actividades en contra del planeamiento local".