Toquero dice que el Gobierno foral debe ser "leal" con los ayuntamientos e informar del reparto de menores migrantes

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Navarra "debe ser leal y transparente con los ayuntamientos" y "compartir cuanto antes" su plan de distribución de los menores migrantes que acogerá la Comunidad foral.

"Necesitamos toda la información. La solidaridad y la compasión bien entendidas nos exigen además actuar desde la sensatez y la responsabilidad", ha afirmado Toquero.

El alcalde de Tudela ha añadido que, como vicepresidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), llevará este tema a la próxima ejecutiva de esta entidad en el mes de septiembre para que también "se haga una solicitud formal al Gobierno de Navarra y nos facilite toda esta información cuanto antes y con la mayor celeridad".