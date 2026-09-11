Toquero entrega al presidente de Melilla el pañuelo rojo de Tudela como símbolo de amistad entre ambas ciudades

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, entrega al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, un pañuelo rojo de Tudela con su nombre bordado, como "símbolo de reconocimiento y amistad entre ambas ciudades". - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, participó el jueves en la primera jornada de la 70ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, que se celebra en Melilla con la participación de representantes de los 27 municipios que integran actualmente la entidad.

Durante el acto institucional de bienvenida en el Salón Dorado, Toquero hizo entrega al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, de un pañuelo rojo de Tudela con su nombre bordado, como "símbolo de reconocimiento y amistad entre ambas ciudades".

Según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota, con este gesto, el alcalde quiso trasladar hasta Melilla "uno de los símbolos más reconocibles de Tudela y de su identidad". "Este pañuelo rojo es más que un recuerdo de la ciudad, en la medida en que invita a estrechar los vínculos institucionales, culturales y de amistad entre Tudela y Melilla", ha indicado Toquero.

En el transcurso de esta primera jornada, el alcalde de Tudela invitó formalmente a Juan José Imbroda a visitar la capital ribera y conocer de primera mano su patrimonio judío y sefardí, así como el trabajo que la ciudad viene desarrollando dentro de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad.

Precisamente, será Tudela la ciudad que acoja el 20 de noviembre una nueva reunión de la Red de Juderías de España, dando continuidad al papel activo que la capital ribera desempeña dentro de esta asociación.

El Ayuntamiento ha explicado que de esta manera Tudela "mantiene su compromiso con la Red de Juderías y con la puesta en valor de uno de los capítulos fundamentales de su historia, al tiempo que refuerza su posición como ciudad de referencia dentro de los Caminos de Sefarad".

Toquero ha afirmado que "es importante que las ciudades de la Red compartan experiencias y sigan poniendo en valor un patrimonio que forma parte de la historia común de España y que constituye también una oportunidad para reforzar la colaboración cultural y turística entre sus municipios".