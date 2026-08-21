Toquero exige al Gobierno de Navarra "información transparente" sobre la llegada de menores migrantes desde Ceuta

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado este viernes que el Ayuntamiento va a exigir al Gobierno de Navarra "información clara, concreta y transparente sobre cómo va a afectarnos la situación tan vergonzosa que estamos viviendo estos días en Ceuta, más allá de lo mucho que nos preocupa como españoles".

"No queremos mensajes genéricos, ni vaguedades revestidas de falso buenismo. Queremos datos: cuántos menores vienen a Navarra, en qué fechas, dónde van a ser distribuidos y durante cuánto tiempo", ha señalado Toquero.

El alcalde de Tudela ha manifestado que "basta ya de silencios y oscurantismos" y ha indicado que "una cosa es la protección de datos y otra bien distinta es ocultarlos". "Privacidad no significa opacidad", ha señalado.

Alejandro Toquero ha destacado que "el Gobierno de Navarra presumió en su día de crear una red de municipios para que los ayuntamientos participáramos en la coordinación y toma de decisiones, y lo que ha quedado de aquello es una foto para la galería de la primera y única reunión convocada hasta la fecha". "A María Chivite se le llenó la boca entonces hablando de 'ayuntamientos tractores' y a la hora de la verdad resulta que solo nos quieren como remolques para usarnos a su antojo. De hecho, por más que lo hayamos preguntado, aún no hemos conseguido que nos digan cuántos menores no acompañados han sido reubicados hasta hoy en Tudela desde que el Gobierno de España inició este tipo de repartos sin más criterio que el de su propia conveniencia e interés político", ha afirmado.

A continuación, Toquero se ha preguntado "dónde está la coordinación". "¿Se acuerda alguien de los ayuntamientos para la toma de una decisión tan sensible como es un reparto de menores que anuncian ya como un hecho consumado? ¿A qué viene tanto desprecio y ninguneo?", ha indicado.

El alcalde ha añadido que "sorprende que ante un asunto tan delicado y preocupante como este, la Federación Navarra de Municipios y Concejos esté desaparecida o, peor aún, se ponga de perfil, como si la cosa no fuera con ellos". "¿No tienen nada que decir? ¿No piensan tomar ninguna iniciativa? ¿Para qué están entonces?", ha planteado.

Toquero ha afirmado que "los tudelanos y las tudelanas tenemos derecho a saber cómo afecta a la ciudad la decisión unilateral del Gobierno de Navarra de rendirse una vez más a la irresponsable política migratoria de Pedro Sánchez para traer a la península a los menores de Ceuta, en lugar de tratar de devolverlos a Marruecos como primera opción, tal y como exigen las propias autoridades marroquíes, la Unión Europea y el sentido común más elemental".

El alcalde ha asegurado que "el Ayuntamiento de Tudela será siempre un ayuntamiento servicial, sobre todo con los más vulnerables, pero a diferencia del actual Gobierno de Navarra, no será nunca un ayuntamiento servil". "No, mientras yo sea alcalde de esta ciudad", ha señalado.