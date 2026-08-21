La tormenta del jueves provoca la caída de dos árboles en Pamplona, sin causar daños personales

Árbol caído en el Primer Ensanche de Pamplona tras la tormenta registrada el jueves. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta registrada la noche del jueves ha provocado algunas afecciones en Pamplona, donde dos árboles han caído a consecuencia de las condiciones meteorológicas, sin que se hayan registrado daños personales.

Además, algunas de las actividades culturales programadas se vieron afectadas, como el espectáculo circense 'Gaïa', de la Compañía Bivouac, dentro del Festival de las Murallas, y la proyección de la película 'Padre no hay más que uno 5', de Noches de Cine, en la Milagrosa, que quedaron suspendidas, según ha informado el Ayuntamiento.

En el Primer Ensanche, en la calle Joaquín Arteaga, ubicada entre Navas de Tolosa y la avenida del Ejército, un almez de gran porte cayó anoche en el aparcamiento en superficie y provocó daños materiales a dos vehículos. La Policía Municipal ha realizado el correspondiente atestado y operarios municipales han retirado el árbol este viernes. El árbol estaba sano, en buen estado, y cedió por fallo de anclaje, a consecuencia de un fuerte remolino. Los restos de este árbol, la parte baja del tronco y las raíces partidas, se van a analizar para ver cómo se produjo la rotura y el vuelco posterior.

Además, en el barrio de Mendillorri, un árbol más pequeño, un ejemplar de serbal, también cayó a consecuencia de la tormenta en la zona verde ubicada entre la calle Ramón Aguinaga y la carretera de Badostáin. Este ejemplar ha sido retirado a primera hora del viernes.

El Servicio de Conservación revisará estos días el estado de los árboles de la ciudad, que suman más de 120.000 ejemplares de 470 especies diferentes, ya que las tormentas suelen provocar riesgos en días posteriores, como caídas de ramas que han quedado dañadas.

El Ayuntamiento ha trasladado a la ciudadanía la necesidad de circular con precaución en los días de tormenta de agosto y prestar atención sobre todo cuando se atraviesan zonas arboladas.