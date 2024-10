Un total de 130 empresas navarras exportaron el año pasado a Japón y 98 a Corea del Sur

Profesionales se han reunido para reflexionar sobre las oportunidades para continuar las relaciones comerciales con el mercado asiático

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, a través del Plan Internacional de Navarra (PIN), ha apoyado la jornada 'Acuerdos de libre comercio UE-Asia: oportunidad de apertura a nuevos mercados', organizada por la Cámara de Comercio de Navarra y con la colaboración del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que se ha celebrado este martes en Pamplona.

En la jornada han participado varios profesionales del sector comercial y económico a nivel español y europeo para reflexionar sobre la situación que atraviesan los mercados europeos y asiáticos, en concreto Japón y Corea del Sur, en sus relaciones comerciales. Entre estos profesionales se encontraban la subdirectora general adjunta en la Secretaría de Política comercial multilateral y de la UE, Ana Sobrino Aguirre; Jerónimo Gracián, Deputy director KOTRA y Pedro Cordero, Senior Project Coordinator JETRO.

En la apertura de la sesión, el director general de Fomento Empresarial del Gobierno de Navarra, Iñigo Arruti, ha señalado que "jornadas como ésta son las que muestran el compromiso del Gobierno foral por impulsar la internacionalización de las empresas navarras". El director general ha reseñado los principales problemas que, actualmente, sufre el comercio internacional: el incremento del proteccionismo y el aumento del comercio intrabloques, "ante esta situación, los tratados de libre comercio se presentan como una oportunidad única para facilitar los flujos comerciales y fomentar la inversión entre regiones".

Arruti ha destacado el trabajo que realiza el Ejecutivo foral para ofrecer a las empresas navarras las herramientas necesarias para competir en mercados internacionales. Siguiendo esta línea, el director ha anunciado la presentación el próximo 12 de diciembre del 5º Plan Internacional de Navarra 2025-2027: "un plan que incluye medidas ambiciosas como el apoyo a la multilocalización, una estrategia clave para sortear el proteccionismo y garantizar la competitividad de nuestras empresas en los mercados destino", ha subrayado.

Sobre la temática de las jornadas, Arruti ha resaltado el esfuerzo que se deposita en China o India como mercados objetivos, a través del Plan Internacional de Navarra. Sin embargo, destaca de Japón y Corea del Sur "sus economías dinámicas y sus sociedades altamente innovadoras, que representan una oportunidad a considerar para nuestras empresas".

Asimismo, para ofrecer la visión general de la situación de los Acuerdos de Libre Comercio en España y la Unión Europea, la subdirectora general adjunta en la Secretaría de Política Comercial Multilateral y de la UE, Ana Sobrino, ha reseñado que los tratados dependen de cada país y de la negociación que estén dispuestos a tener. Sobrino que ha puesto en valor en su discurso los 'Acuerdos de nueva generación' que implementa la UE y que añaden a los tratados básicos aspectos como la protección de inversiones, el impulso de más servicios o cláusulas medioambientales y laborales. Estos nuevos puntos que se añaden "suponen que las negociaciones sean más complicadas y las soluciones más difíciles de implementar porque hay más factores a tener en cuenta, pero es el camino correcto", ha apuntado.

ACUERDOS CON JAPÓN

Sobre la situación comercial con Japón, Pedro Cordero, senior project coordinator en JETRO ( Japan External Trade Organization), ha apuntado que el comercio, la inversión y la contratación pública son los tres pilares para mantener buenos acuerdos con el país. Sin embargo, Japón "sigue teniendo barreras que no son arancelarias, son idiomáticas y culturales en la mayoría de los casos", ha reseñado, para añadir que es imprescindible tener en cuenta las normativas del país y "ser consciente de que los tiempos son lentos".

Según se han indicado, es un país que actualmente sufre una disminución muy importante de su población. En 2042 se espera que la población se haya reducido en un 30%. Por ello, Japón está enfocándose en mejorar la productividad per cápita, siendo las empresas las que más invierten para sacar adelante la economía.

RELACIONES CON COREA DEL SUR

En el caso de Corea del Sur, Jerónimo Gracián, deputy director de KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency), ha asegurado que "pese a ser un país muy abierto al exterior, tiene barreras por las normativas locales o las cuotas, que todavía deben negociarse y anularse".

Este país funciona con unas condiciones estrictas: "hay que ser novedoso y vender productos únicos, que no se conozcan ya". "Una vez que estás instalado, no puedes parar de innovar si no quieres desaparecer", ha reseñado Gracián.

Actualmente, Corea del Sur es el sexto exportador a nivel mundial y el octavo en la Unión Europea. Los productos que más se exportan desde Navarra son plásticos y manufacturas, maquinaria, mobiliario y alimentación.

EXPORTACIÓN DE NAVARRA EN ASIA

Los datos de exportación de Navarra a Japón alcanzaron en 2023 los 20 millones de euros, después de una tendencia descendente desde 2020, en el que se alcanzaron los 120 millones de euros. Navarra exporta a Japón, sobre todo, alimentos para animales, manufacturas de plástico y maquinaria en tercer lugar. Y actualmente hay dos empresas navarras implantadas en el país, según los datos aportados en la explicación del director general de Fomento Empresarial. En la Comunidad foral, 130 empresas exportaron a Japón el pasado año, 57 de ellas de manera regular.

En cuanto a Corea del Sur, las cifras de exportación navarras han vivido una evolución irregular, con subidas y bajadas desde los 40 millones en 2020 hasta los 13 millones en 2023. A Corea se exportan, principalmente, productos de plástico, productos de fundición, hierro o acero y en tercer lugar maquinaria. Sin embargo, hoy en día, no consta que haya empresas navarras implantadas en este país. 98 empresas navarras exportaron en 2023 a Corea del Sur, 44 de ellas de manera regular, según la Cámara de Comercio de Navarra.