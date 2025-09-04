Un total de 17 entidades locales canalizan a través de la FNMC 9.750 euros de apoyo al Banco de Alimentos de Navarra

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha hecho entrega al Banco de Alimentos de Navarra de un total de 9.750 euros recaudados gracias a las aportaciones de 17 entidades locales, en su mayoría localidades de pequeño tamaño, con cantidades que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros.

Este apoyo económico se enmarca en la labor de coordinación que realiza la FNMC, recogiendo los fondos y trasladándolos al Banco de Alimentos, lo que facilita la colaboración de los ayuntamientos, especialmente de los municipios y concejos con menos medios administrativos. A estas aportaciones se suman, además, las contribuciones que cada ayuntamiento realiza de forma directa.

La FNMC ha explicado en una nota que el Banco de Alimentos de Navarra se encuentra actualmente en un momento "crítico" debido al traslado de su sede central desde el Polígono Plazaola, en Aizoáin-Berrioplano, al Polígono de Agustinos. Un proceso que supondrá un coste extraordinario estimado en 300.000 euros y que, según la propia entidad, pone en riesgo su actividad.

En este contexto, la FNMC ha animado a las entidades locales y a la ciudadanía en general a mantener y reforzar su apoyo al Banco de Alimentos, ya sea mediante aportaciones directas o canalizadas a través de la propia Federación.