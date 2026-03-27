Un total de 17 jóvenes finalizan la Escuela Taller Ribera Alta en soldadura, con un 100% de inserción laboral

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 jóvenes (3 chicas y 14 chicos) han culminado con éxito una formación en la Escuela Taller Ribera Alta en soldadura, que ha durado dos años, con un 100% de inserción en el mercado laboral.

La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL), Esther Fernández Rázquin, ha asistido a la clausura de la séptima edición de la Escuela Taller Ribera Alta, donde se han entregado los diplomas a los 17 jóvenes.

Han asistido también la alcaldesa de Marcilla, Esther Villanueva, el concejal de Falces, Iñigo Bailos, y los alcaldes de Peralta / Azkoien, Juan Carlos Castillo, y de Funes, Ignacio Domínguez, los cuatro ayuntamientos que han participado en el proyecto. Durante el evento se ha destacado "el valor de estos programas mixtos que aúnan la formación en aula con el trabajo real".

El SNE-NL ha destinado un presupuesto de casi 800.000 euros para este proyecto, una inversión que "se traduce en resultados reales para la profesionalización y la inclusión social de los participantes".

El itinerario ha tenido una duración de 24 meses, combinando clases teóricas con prácticas remuneradas en empresas. Esta promoción se ha caracterizado por un perfil con jóvenes de entre 17 y 28 años procedentes de localidades como Falces, Marcilla, Funes, Peralta, San Adrián, Cárcar, Berbinzana, Andosilla y Cadreita.

Además de la capacitación técnica en soldadura, el alumnado ha recibido formación en prevención de riesgos laborales, dibujo técnico, digitalización y perspectiva de género.

En este sentido, la directora gerente del SNE-NL ha destacado el ejemplo de las tres mujeres graduadas como ejemplo para "romper estereotipos en un sector tradicionalmente masculinizado".

IMPACTO REAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA RIBERA ALTA

Los trabajos realizados por el alumnado "han tenido un beneficio tangible para la ciudadanía de la zona". A lo largo del curso, los participantes han colaborado en la reparación de elementos urbanos como vallas en Falces, intervenciones en las piscinas de Peralta y Marcilla, trabajos en el campo de fútbol de Funes y mejoras en diversas escuelas infantiles, entro otras.

Más allá de la capacitación técnica, el programa ha incidido "en el refuerzo de hábitos personales y de trabajo, contando con un seguimiento y orientación continua a lo largo de todo el proceso".

Para ello han contado con la colaboración de CNAI que también hace acompañamiento de todo el proceso. Esta metodología "busca garantizar que las personas que culminan el itinerario enfrenten el mercado laboral con las mayores garantías, especialmente considerando que las promociones anteriores han alcanzado un 100% de inserción laboral".

Desde la gerencia del SNE-NL se ha subrayado que este modelo es la "vía más sólida para el empleo" y se ha agradecido la implicación de los ayuntamientos, la colaboración del CNAI, de las empresas locales y el equipo docente de la escuela, liderado por su directora, Silvia Jaurrieta.