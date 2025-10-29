Un total de 23 empresas y entidades se han adherido al Club de Producto de Turismo Cultural de Pamplona

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 entidades y empresas han entrado a formar parte del Club de Producto de Turismo Cultural, creado por el Ayuntamiento de Pamplona para desarrollar nuevos productos y servicios turísticos. La iniciativa se basa en la coordinación entre entidades públicas y privadas, como base para impulsar el Pamplona como destino y mejorar su posicionamiento turístico tanto a nivel estatal como internacional, ha informado el Consistorio.

La Sala de Armas de la Ciudadela ha acogido este miércoles la presentación del club y la entrega de distintivos a las 23 empresas integrantes del club. Entre ellas, se encuentran museos, hoteles, restaurantes, bodegas e incluso el estado de El Sadar, además de los espacios turísticos de Pamplona, como Utreia y Espacio San FermIN! Espazioa. El concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, ha sido el encargado de entregar los distintivos.

El Club de Producto de Turismo Cultural de Pamplona es "una estrategia de promoción y mejora de la oferta cultural de la ciudad", impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona y que tiene como objetivo prioritario "unificar el servicio prestado a turistas y visitantes buscando la excelencia". Para lograrlo, plantea otros objetivos clave como la creación de un marco voluntario y reglado de cooperación y la mejora de la competitividad. Todo ello permitirá crear un programa de actividades turísticas encaminado a romper la estacionalidad del turismo y a diversificar mercados. El club ha creado una marca turística propia en torno al turismo cultural para ser reconocible.

COLABORACIÓN, FORMACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

El Club de Producto de Turismo Cultural posibilita que las entidades y empresas firmantes trabajen conjuntamente, cuenten con un programa de formación y una asistencia que mejore la calidad de la oferta. Además, ofrece un plan de promoción y dinamización impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona.

De hecho, el Consistorio será el encargado de prestar asistencia técnica para el impulso, gestión y mejora del club. También ofrecerá apoyo para la mejora de la competitividad, y llevará a cabo acciones promocionales. Por su parte, las entidades adheridas tendrán que cumplir los criterios obligatorios establecidos de pertenencia al Club y requisitos tanto de servicios, como equipamientos, gestión y comercialización, descritos en los Manuales de Producto según la tipología de servicio y experiencia ofertada.

Las 23 empresas adheridas han debido pasar una evaluación previa para confirmar que cumplen los requisitos específicos marcados por el club. Para ello, tras una visita técnica, se elabora un informe con el resultado de la evaluación, las incidencias y no conformidades detectadas, y un conjunto de recomendaciones de mejora para la entidad solicitante. En caso de incumplimiento, el aspirante debe preparar un plan de mejora para resolver los requisitos que incumple y que le impiden la adhesión al Club. Cuando la entidad estime que éstos han sido resueltos, se procederá a una nueva evaluación. Este proceso de evaluación podrá repetirse un máximo de 3 veces en el periodo de un año desde la solicitud. El no cumplimiento de los requisitos mínimos impide la adhesión al Club.

Una vez comprobado que la empresa cumple los requisitos de adhesión, se procederá a la firma del acuerdo de colaboración y adhesión de la empresa en el Club. Todas las empresas firmantes del acuerdo de colaboración estarán sometidas a evaluaciones anuales por parte del Ayuntamiento de Pamplona, en la que se analizará el grado de cumplimiento de los criterios establecidos.