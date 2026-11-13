Un total de 33 agentes de Policía Foral inician el curso de Ingreso de Policías en la Escuela de Seguridad y Emergencias

Agentes de la Policía Foral inician el curso de Ingreso de Policías en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 agentes de Policía Foral, ocho mujeres y 26 hombres, han comenzado este viernes el curso de Ingreso de Policías en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), tras haber superado las distintas pruebas selectivas de ingreso de la primera fase de la oposición. Tras la formación, de 1.700 horas lectivas, se incorporarán a las comisarías de Alsasua, Elizondo, Pamplona, Sangüesa y Tudela. Además, tres personas más han iniciado el curso y tras finalizarlo se incorporarán a la Policía Local de Burlada.

El objetivo del curso, que se prolongará hasta septiembre de 2027, es garantizar que el alumnado, en el momento de adquirir la condición de agente de policía, esté capacitado para el ejercicio de todas las funciones propias del puesto de trabajo.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, el curso consta de 12 módulos con 1.700 horas lectivas, de las que 600 serán de carácter práctico. El temario comprende las áreas de Policía social y de protección; Prevención y emergencias; Seguridad vial; Seguridad ciudadana; Policía administrativa; Policía Jurídica y de investigación policial; Tecnología e informes policiales; Técnicas operativas policiales; Tiro policial; Preparación Física y Conducción; Prácticas, y Actitud.

La formación se impartirá en las instalaciones de la ESEN, en dependencias de la Policía Foral y en instalaciones externas, como Volkswagen Navarra, Parque Polo o el Campo de Tiro de Aizoáin, entre otras. Las prácticas se desarrollarán en el puesto de trabajo de las organizaciones policiales que se determinen y a la finalización del curso el alumnado recibirá el certificado del Curso de Ingreso de Policías de Navarra 2026.