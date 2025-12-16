Un total de 36 jóvenes finalizan la formación intensiva para instalarse profesionalmente en el sector agrario navarro

El consejero Aiedi junto a los jóvenes que se incorporarán al sector agroganadero - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 jóvenes de Navarra han finalizado la formación intensiva de cuatro meses impartida por la sociedad pública INTIA y que acredita su capacitación para instalarse profesionalmente en el sector agrario.

El grupo, con una edad media de 29 años, cuenta con 20 personas que se instalarán en el sector ganadero, y las 16 restantes lo harán en el sector agrícola. En total, 44 jóvenes se han instalado durante este 2025 a gracias al asesoramiento de INTIA.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, y la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas, han entregado los diplomas a esta nueva promoción que hace suyo el lema de esta línea de formación, 'Somos futuro - Etorkizuna gara'.

En el acto de clausura el consejero Aierdi ha apoyado a los jóvenes que "representáis la nueva generación que garantizará la fuerza y la continuidad de un sector estratégico para Navarra". "Vuestra implicación es clave para impulsar la innovación y mantener vivas nuestras zonas rurales. Enhorabuena por asumir el reto de emprender o modernizar explotaciones familiares con una visión actual y competitiva", ha señalado.

En ese sentido, el consejero ha señalado que "desde el Departamento somos perfectamente conscientes de que el relevo generacional es una prioridad para el futuro del sector agroalimentario de Navarra, así como para nuestro entorno rural".

"Con tal fin vamos a seguir impulsando medidas encaminadas como son estos cursos o el programa de relevo generacional Lurberri, cuya dotación hemos incrementado para el próximo año en 800.000 euros, es decir, hasta los 5,5 millones y con una previsión total de casi 24,5 millones durante los próximos cinco años, sin contar otras aportaciones que puedan llegar desde la UE en distintas líneas de intervenciones de la PAC", ha apuntado.

Así, de cara al 2026 el consejero ha anunciado la nueva ayuda que se activará para la sucesión de explotaciones en cooperación con la Intermediación de INTIA, el presupuesto asciende a 600.000 euros para ayudas de hasta 85.000 euros a las personas cedentes.

En el acto ha participado también Natalia Bellostas, directora gerente de INTIA, quien ha felicitado a las personas participantes en la formación, despidiendo su etapa formativa y dándoles la bienvenida a su etapa profesional donde la empresa pública INTIA "será una pieza clave en su acompañamiento y capacitación".

En palabras de Bellostas, "es un placer para INTIA ver cómo dais este primer paso firme y valiente hacia nuestro sector". "Sabemos que el camino será largo y fructífero, para ello os acompañaremos desde el asesoramiento y capacitación técnica durante todas las etapas de vuestra vida profesional", ha subrayado.

Además de la entrega de diplomas, los jóvenes han tenido ocasión de conocer experiencias de jóvenes instalados previamente en el sector y que han podido compartir su proceso de profesionalización a través de una 'cata a cuatro manos'.

Las primeras dos manos corresponden a Ana Iriarte Ibañez, ingeniera técnica de formación y viticultora de profesión a través del vino ecológico Baztango Xurie, elaborado en Arizkun. Las segundas dos manos han sido las de Aitor Campion Gamboa, joven emprendedor de Albi Gaztak en Arruazu.

Entre los dos ponentes han relatado sus procesos de emprendimiento e instalación en el sector, a través de un maridaje de productos como el queso y el vino.

Tras la recepción de diplomas, el alumnado "puede justificar la capacitación y competencia profesional adecuadas", necesarias para recibir las ayudas de primera instalación de jóvenes al sector agrario que gestiona el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

El curso es un requisito para la percepción de las ayudas al establecimiento. Pueden tenerlo finalizado en el momento en el que se solicita la ayuda o realizarlo a lo largo de su proceso de instalación, durante dos años tras la concesión de la ayuda.

El total de jóvenes agricultores a título principal (ATP) instalados en el sector con ayudas a la instalación en el marco del PDR 2014-2022 y en el marco del PEPAC 2023-2027 asciende a 787, de los que 571 son hombres y 216 mujeres, y para quienes se ha concedido 30,5 millones de euros de ayudas hasta este momento.

En este sentido el consejero Aierdi ha señalado que "el año pasado, ya dentro del programa Lurberri, se activaron las nuevas ayudas con primas que hacían un esfuerzo mayor según el modelo productivo, la zona de implantación y el tipo de implantación entre otros".

"Pasando de la única tarifa anterior de 40.000 euros a otra modular que podía ascender hasta los 100.000 euros. La convocatoria atendió a 95 solicitudes", ha apuntado. De cara al año que viene hemos ampliado el presupuesto y "podrá ser ampliable para atender el aumento de demanda que se pueda dar a este respecto". "Aprovecho para animaros a participar en el nuevo servicio de intermediación presentado en Araitz Betelu recientemente y en el que se contará con el apoyo de INTIA y las becas de sucesión que pondremos en marcha en los próximos meses", ha subrayado.

ACTIVIDAD ELEGIDA

Al igual que en promociones anteriores, la formación se ha desarrollado en dos líneas de trabajo específicas e independientes. La primera de ellas, orientada a la agricultura se ha desarrollado en Olite / Erriberri, y la segunda especialización, dedicada a la ganadería, se ha desarrollado en la sede de INTIA en Villava / Atarrabia.

En la edición actual, el alumnado que se incorporará en la rama agrícola, lo hará a partes iguales en entre explotaciones de cereal y de hortícolas siendo mucho menos frecuentes explotaciones como olivo, viña o champiñones.

De las 20 personas que se instalarán en el sector ganadero, siete lo harán con vacuno de carne, otras cinco con ovino de leche, y el resto con vacuno de leche, ovino de leche, caballar, porcino y caprino.

La mayoría del alumnado procede de la Ribera de Navarra (12 personas) y parte Noroccidental de Navarra (10 personas) mientras que el resto de estudiantes están dispersos por toda la Comunidad foral.

Los cursos han contado con 50 ponentes profesionales especialistas y referentes en cada uno de los temas. Como todos los años, el personal técnico de INTIA se encarga de dos terceras partes de esta formación.

La formación experiencial "tiene un lugar destacado" en este itinerario formativo e incluye visitas a fincas y ensayos de INTIA o explotaciones de personas que concluyeron este curso en ediciones anteriores.

En esta edición han visitado una explotación participante en el programa de relevo Lurberri del Gobierno de Navarra. Estos cursos de incorporación de jóvenes tienen un total de 200 horas de duración y forman parte del Plan Estratégico de Apoyo a Jóvenes que está desarrollando la sociedad pública INTIA. La próxima edición de estos cursos comenzará en enero, y finalizará en mayo de 2026.

Toda persona joven que se incorpore al sector y esté interesada en recibir esta formación especializada puede preinscribirse llamando al teléfono de Formación de INTIA: 948-013058. El programa de formación de INTIA está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.