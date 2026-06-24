Un total de 554 estudiantes se examinan desde este miércoles en la convocatoria extraordinaria de la PAU en Navarra

El 96,98% de estudiantes de Navarra que se han presentado han superado la Prueba de Acceso a la Universidad - UPNA

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 554 estudiantes (311 mujeres y 243 hombres) se examina desde este miércoles, 24 de junio, y hasta este viernes, 26 de junio, de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad, organizadas por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Los exámenes se desarrollan en el campus de Arrosadia de Pamplona y en el de Tudela en horario de mañana y tarde.

La mayor parte de los estudiantes (327) se va a presentar a las dos fases de que constan las pruebas: la obligatoria (que es la Prueba de Acceso a la Universidad o PAU) y la voluntaria, mientras que 68 lo harán únicamente a la obligatoria y 159, a la voluntaria.

Por modelos lingüísticos, un total de 433 alumnos realizarán la prueba en castellano y los 121 restantes, en euskera. La consulta de notas podrá realizarse a partir del 30 de junio a través de la aplicación móvil o del sitio web de la Universidad. Los resultados definitivos, tras la revisión, en su caso, se obtendrán el 17 de julio.