Un total de trece personas se gradúan en la octava promoción del Diploma de Extensión Universitaria Laborable de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 alumnas y alumnos se han graduado en la octava promoción del Diploma de Extensión Universitaria LaborAble de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), cuyo objetivo es mejorar las competencias para la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. El curso cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE y es de carácter gratuito gracias a la cofinanciación de la citada fundación y de la Unión Europea.

En el acto de clausura, celebrado en el edificio de El Sario, intervinieron Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA; Valentín Fortún Arriezu, delegado territorial de la ONCE en Navarra, Pablo Sotés Ruiz, profesor de la UPNA, quien ejerció como padrino de la promoción; Leyre Elizari Urtasun, profesora de la UPNA y director del Diploma LaborAble, e Imelda Buldain Zozaya, coordinadora académica del título propio. En representación del alumnado tomaron la palabra Jaione Rodero Ares e Ismael Dione Jiménez.

El Diploma de Extensión Universitaria en Desarrollo de Competencias para el Empleo (Programa LaborAble) se divide en cuatro módulos: habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de entrenamiento cognitivo; habilidades laborales; formación especializada de auxiliar de gestión y servicios comunes; y prácticas laborales, según ha explicado la UPNA en una nota.

El alumnado se forma para desarrollar competencias personales y sociales con el fin de elaborar su propio proyecto profesional. Cuenta, para ello, con el apoyo individualizado de los tutores de la Universidad y de la empresa e institución donde realizarán las prácticas (un total de cien horas), que se desarrollan en el tramo final del curso. El título se dirige a personas de 18 a 30 años y con un grado de discapacidad de al menos el 33%.

Entre las asociaciones que colaboran con el proyecto, se encuentran las siguientes: CERMIN, Inserta Empleo, Fundación ONCE, Areté Activa, Incluye Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra CREENA (Gobierno de Navarra), Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Plena Inclusión Navarra y Asociación Universidad Discapacidad.

Las empresas o asociaciones que han acogido estudiantes en prácticas son Sedena S.L, Sumelec Navarra S.L, Macron Retail Spain, Fundación Bidean Laboral, Gureak Navarra S.L.U y Asociación de Personas con Discapacidad AMIMET.