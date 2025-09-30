Trabajadores de Disayt se movilizan ante el "bloqueo" en la negociación del pacto de empresa y no descartan más medidas

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la compañía logística Disayt han mantenido este lunes y martes paros de cuatro horas por turno, en protesta por el "bloqueo" en la negociación del pacto de empresa, y han anunciado que "si la situación no se resuelve", este mes se organizarán más protestas "que, conforme pase el tiempo, ganarán en intensidad".

La representación sindical de la compañía (3 representantes de CCOO, 1 de ELA y 1 de LAB) reclama que se actualicen las tablas salariales "en la medida en la que se ha incrementado el coste de la vida en estos últimos años", han informado desde CCOO en una nota de prensa.

Según han añadido, la situación laboral "lleva bloqueada desde final de 2023, cuando caducó el pacto de empresa". Desde entonces, las personas trabajadoras de la empresa de logística, situada en la Ciudad del Transporte de Imarcoain, "tienen sus salarios bloqueados y su calendario laboral sin actualizar". En este sentido, los paros de esta semana "son el primero de los actos de protesta que pretenden llevar a cabo".

El pacto de empresa que rige las condiciones de trabajo de las 70 personas de plantilla de Disayt "es un avance sindical para las personas trabajadoras". El convenio sectorial de transporte de mercancías de Navarra "lleva caducado desde 2008 y, por eso, la actualización de salarios y de otras condiciones fundamentales de trabajo por medio de su pacto de empresa es clave para adaptar la labor de la plantilla a la situación actual". La representación sindical continuará "presionando para desbloquear la situación", según ha subrayado.