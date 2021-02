Trabajadores públicos temporales piden que "se reconozca el abuso" que sufren y se les haga fijos como "manda Europa"

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores públicos temporales se han concentrado este lunes frente al Parlamento de Navarra para reclamar que "se reconozca el abuso" que sufren y pedir que a través de una regularización administrativa se les haga fijos en su empleo como "así manda Europa y así se hace en la empresa privada".

La concentración ha sido organizada por el colectivo Trabajadores Públicos en Abuso de Temporalidad (TPAT) y se enmarca en una convocatoria a nivel estatal impulsada por la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley 15F.

En representación de los convocantes, Fátima Chafée ha dado lectura a un comunicado a través del cual ha criticado la "ilegal situación" de los trabajadores de la Administración contratados en "abuso de temporalidad" y ha exigido al Gobierno "una solución al fraude laboral al que nos lleva sometiendo durante décadas".

"El Gobierno no ha hecho caso a nuestras reivindicaciones, ni se ha tomado ninguna medida para solucionar esta ilegal situación. Se nos denomina 'temporales' (ya sea interinos, estatutarios, laborales...) porque, por ley, nuestros puestos de trabajo deberían ser utilizados de forma excepcional para realizar funciones de sustitución cuando es necesario. Pero la realidad no es así, llevamos encadenando contratos y trabajando para la Administración entre 3 y 40 años", ha remarcado.

A su juicio, "la Administración ha abusado de los trabajadores durante todo este tiempo" y ha subrayado que mientras que en la empresa privada "si esto sucede se inspecciona y se sanciona", en las administraciones públicas "no ocurre" lo mismo.

Asimismo, la representante de TPAT ha censurado que ahora se estén sacando ofertas de empleo público en las que se incluyen estas plazas ocupadas en "abuso" para "evitar la multa de Europa por no tener en cuenta las normas españolas ni las comunitarias en la temporalidad en el sector público".

"Y ahora quieren despedirnos ilegalmente para seguir precarizando los servicios públicos y que sufran tanto los trabajadores como los usuarios de estos servicios que en definitiva somos todos nosotros Queremos que se reconozca el abuso que sufrimos. No nos sirve que Carolina Darias en el Congreso lo admitiera, ya que no hemos visto cambio favorable de actitud, sino que siguen adelante con los procesos selectivos para poder echarnos cuanto antes si no sacamos la plaza", ha censurado.

Igualmente, ha criticado que mientras tanto "los sindicatos mayoritarios, cómplices agradecidos del Gobierno, reconocen el abuso pero se inventan excusas para no defender nuestros intereses, como que no hemos superado procesos que aseguren constitucionalmente igualdad, mérito y capacidad".

Ha afirmado la representante de TPAT que esto "no es cierto" y se ha preguntado "qué mayor mérito y capacidad que años y años de entregado servicio desarrollando las mismas funciones que los funcionarios de carrera mientras que ilegalmente el Estado no sacaba las plazas a las que estaba obligado".

"No somos unos jetas que quieren entrar en la administración por la cara, somos unos trabajadores que ya estamos en la administración y sobre los que se ha cometido un abuso que hay que sancionar, al igual que se hace en la privada. No estamos en contra de las oposiciones, lo que no queremos es que saquen nuestras plazas y nos despidan hasta que no se castigue al infractor y se nos compense del abuso al que estamos siendo sometidos", ha reivindicado.

Por todo esto, ha reclamado "el aplazamiento de estos procesos" y ha exigido "el inicio de un procedimiento de inspección que determine qué empleados están en abuso".

Posteriormente, y a falta de una sanción, ha reclamado que "a través de una regularización administrativa se nos haga fijos en nuestro empleo como así manda Europa y así se hace en la privada". "De otro modo, se causarían daños irreparables que acabaremos pagando no sólo los temporales en abuso despedidos, sino todos los ciudadanos", ha advertido.