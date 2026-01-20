Trabajadores de Renfe guardan cinco minutos de silencio en Pamplona por el accidente ferroviario en Adamuz

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Renfe han guardado este martes cinco minutos de silencio en Pamplona en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

La plantilla en Pamplona se ha unido así a las concentraciones convocadas por el comité general de empresa de Renfe en todo el país, a las 12 horas, en memoria de las víctimas del accidente. La concentración ha tenido lugar frente a la estación de tren de la capital navarra.

La representación sindical de la empresa ha manifestado en un comunicado su "más profundo pesar" por el accidente ferroviario. "Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.