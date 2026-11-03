Los trabajos de rehabilitación integral de la cubierta ajardinada de la estación de autobuses entran en su fase final

Archivo - Imagen de archivo de la zona exterior de la estación de autobuses de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la cubierta ajardinada de la estación de autobuses de Pamplona, iniciadas en diciembre de 2025, han entrado en su fase final con la ejecución de la siembra de la pradera una vez finalizada la instalación de la nueva red de riego, que actualmente se encuentra en fase de pruebas, regulación y puesta a punto.

La siembra de los más de 14.600 m2 de extensión de la pradera ha estado precedida de trabajos de reparación e impermeabilización y necesitará un periodo posterior de germinación, arraigo y consolidación del césped, por lo cual la parcela seguirá vallada. Una vez finalizado este plazo, se repondrán los elementos afectados por las obras. La recuperación de la imagen verde de la cubierta, y su integración en el paisaje habitual de la Vuelta del Castillo, se realizará de forma progresiva conforme se desarrolle la vegetación.

Según ha informado el Ayuntamiento, el objetivo con la ejecución de estas obras es subsanar, mediante una intervención global, las deficiencias detectadas en la impermeabilización y en los sistemas de drenaje y evacuación de aguas, "que han generado en los últimos años problemas de filtraciones, humedades y goteras en la estación". Está previsto que la nueva solución constructiva mejore, de forma significativa, la durabilidad y facilite el mantenimiento de la cubierta.

REFORMA INTEGRAL Y NUEVA RED DE RIEGO

Entre los trabajos realizados, consistentes en una reforma integral mucho más compleja que la simple renovación del césped, destaca la reparación y acondicionamiento de la superficie de la cubierta, así como el tratamiento de fisuras, irregularidades y puntos deteriorados. Se ha ejecutado, además, un nuevo sistema de impermeabilización, con protección antirraíces y se ha renovado y mejorado el sistema de drenaje.

Las labores se han completado con la ejecución de nuevas conducciones para la recogida y evacuación de las aguas y su conexión con la red de saneamiento, así como con la preparación y acondicionamiento de la cubierta para la recuperación de la vegetación. La instalación de la nueva red de riego permitirá además garantizar el aporte de agua necesario para la germinación y mantenimiento de la pradera, ha añadido el Consistorio.

ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDAD DE LAS FILTRACIONES

La estación de autobuses de Pamplona, inaugurada en noviembre de 2007, comenzó a presentar problemas de filtraciones y goteras a finales de 2014, apenas siete años después de su apertura.

La determinación de responsabilidades, ha señalado el Ayuntamiento, dio lugar a un conflicto judicial. En 2017, la empresa concesionaria, Vectalia, presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Pamplona y la ingeniería IDOM. Sin embargo, las resoluciones judiciales posteriores rechazaron la responsabilidad patrimonial de ambas entidades. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra concluyó que las filtraciones estaban relacionadas con deficiencias en la ejecución de la impermeabilización, cuya responsabilidad correspondía a los agentes que intervinieron en la construcción. Vectalia, al adquirir la sociedad concesionaria en 2014, asumió también las obligaciones derivadas de la concesión.

A pesar de que la controversia judicial quedó resuelta, las reparaciones definitivas se retrasaron durante años, prolongando las filtraciones y los perjuicios para personas usuarias y comerciantes. Finalmente, en junio de 2025, el Ayuntamiento aprobó el proyecto de impermeabilización, valorado en 4,1 millones de euros, y cuyo coste debía asumir la empresa concesionaria.