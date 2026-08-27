Tracasa Global renueva la certificación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo el estándar ISO 27001

Archivo - En el centro de la imagen, Daniel Goñi (consejero delegado de Tracasa Global) sostiene el certificado junto a Emilio Rubio (responsable de Seguridad de la Información de Tracasa Global) y Laura Alcober (ejecutiva de Ventas de TÜV Rheinland). - TRACASA - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y de la CPEN, ha renovado la certificación de su sistema de gestión de seguridad de la información bajo el estándar internacional ISO 27001.

TÜV Rheinland ha sido la empresa encargada de realizar el proceso de auditoría y ha entregado el certificado a Tracasa Global, que también posee en esta materia la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Daniel Goñi, consejero delegado de Tracasa Global, y Emilio Rubio, responsable de Seguridad de la Información de la empresa, han recibido el certificado de manos de Laura Alcober, ejecutiva de Ventas de TÜV Rheinland.

El alcance de esta renovación incluye los servicios de implantación y mantenimiento de catastro, el análisis y explotación de datos espaciales y el Centro de Proceso de Datos (CPD) que la empresa tiene en sus instalaciones de Sarriguren.

Tracasa Global, especializada en servicios tecnológicos de alto valor añadido en ingeniería de software, sistemas de información geográfica, analítica de datos espaciales y gestión del territorio, tanto a nivel nacional como internacional, "mantiene un fuerte compromiso con la protección de la información, la garantía de confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos".

Tras su primera certificación en este ámbito en 2012, ha informado Tracasa en una nota, la empresa navarra acumula década y media de trabajo en materia de acreditación en seguridad de la información. Esta trayectoria llega hasta la actualidad con la certificación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo el estándar ISO 27001 y con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Además, Tracasa Global posee las certificaciones de sus sistemas de gestión de Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares ISO 9001 e ISO 14001. Por un lado, "garantizando la gestión y mejora de todos sus procesos para alcanzar la máxima satisfacción de los clientes" y, por otro lado, "validando que los aspectos medioambientales que afectan a la empresa son tratados, evaluados y mejorados de manera permanente", ha expuesto.