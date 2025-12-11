La tradicional Feria de Navidad de la Plaza del Castillo abre sus 34 puestos de distintos productos este viernes

Archivo - Feria de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes por la tarde se abre la tradicional Feria de Navidad de la Plaza del Castillo, que promociona la artesanía agroalimentaria y de oficios de Navarra. La Feria se ofrece hasta el próximo 6 de enero, en horario de mañana, de 10.30 a 14 horas, y tarde, de 17 a 20.30. Permanecerá cerrada dos días festivos, los jueves 25 de diciembre y 1 de enero, y el último día, el martes 6 de enero, solo abrirá por la mañana.

En la Plaza del Castillo se han instalado 33 puestos de productos agroalimentarios y de artesanía, 8 de ellos de Pamplona, coordinados por la Asociación de producto local de Navarra, que agrupa a 38 empresas artesanas que elaboran su producto en diferentes zonas rurales de la comunidad. Entre su producción se encuentran productos de cuero, joyeros, textil, vidrio, lana, plata, cerámica y actividades creativas ligadas la historia y tradiciones locales.

La feria también cuenta con la centenaria Churrería San Miguel, que realiza churros artesanales, y un puesto cedido a SETEM Navarra-Nafarroa, que expone y vende productos de comercio justo como alternativa para fomentar el consumo responsable en estas fechas, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En la Feria de Navidad se podrán adquirir hasta 1.493 productos distintos que cuentan con el sello oficial de producto artesano o con certificación de calidad, entre ellos, embutidos, quesos, mermeladas, miel, licores, vinos, aceite, conservas, chocolates, pastas, dulces y todo tipo de productos ecológicos. La programación de la feria artesana se completa con talleres, demostraciones y animación para todos los públicos.