El tráfico de la N-121A se desviará por la NA-1210 este jueves desde el enlace de Ventas de Arraitz hasta el de Almandoz

Obras de duplicación de los túneles de Belate. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ejecución de las obras del tramo entre túneles en la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz va a provocar, este jueves, 22 de octubre, desde las 8 a las 20 horas, el desvío de tráfico de la carretera N-121-A en sentido norte, hacia Francia, por la carretera NA-1210, Ventas de Arraitz-Endarlatsa (Puerto de Belate), accediendo por el enlace de Venta de Arraitz, en el punto kilométrico 26,950, volviendo de nuevo a la N-121-A por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34,950.

El tráfico de la N-121-A en sentido sur, hacia Pamplona, seguirá circulando como lo hace de forma habitual por los túneles de Almandoz y Belate.