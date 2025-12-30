Tráfico Navarra instala dos radares de tramo en la A-68 y en la N-121-A

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tráfico Navarra, el Servicio de Tráfico del Ejecutivo foral, ha instalado dos nuevos radares de tramo que tenía previsto incorporar en la autovía A-68 y en la carretera N-121-A con el objetivo de calmar la agitación del tráfico y moderar la velocidad, de manera que se incremente la seguridad. Por el momento, están en fase de prueba.

La iniciativa se enmarca en el plan de acción con medidas concretas que el Ejecutivo foral lanzó hace ya unos meses para reducir la siniestralidad.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha dado a conocer al Ejecutivo, en su sesión de este miércoles, la propuesta, que se suma, entre otras, a la realización de un estudio de movilidad, la colocación de más cámaras o el refuerzo de los controles de carretera para frenar el incremento de la mortalidad.

Los radares, en fase de prueba en estos momentos, se han instalado en zonas consideradas conflictivas o puntos negros en vías en las que han tenido lugar accidentes y cuentan, además, con la infraestructura necesaria al disponer de cámaras instaladas en pórticos. Son el tramo de la A-68 en sentido decreciente (del kilómetro 115,027 al kilómetro 84,483), de Cortes a Tudela; y el tramo de la N-121-A en sentido creciente (del kilómetro 26,76 al kilómetro 40,79), que recorre los túneles de Belate y Almandoz desde la gasolinera de Lantz hasta las cercanías de Oronoz-Mugaire.

En la primera vía, la A-68, se registraron un total de 76 accidentes entre enero de 2022 y junio de 2025. Desde septiembre de 2022 hasta el pasado mes de junio, 19 de los accidentes provocaron víctimas (una persona resultó fallecida, una herida grave y 25 heridas leves). Por su parte, en el tramo de la N-121-A se contabilizaron 56 accidentes de enero de 2022 a junio de 2025. Desde enero de 2019 hasta septiembre de 2025, 12 accidentes tuvieron víctimas: un total de 3 personas resultaron heridas graves y 13 leves.

Estos dos nuevos radares de tramo, que durante unas semanas se mantendrán en fase de prueba, se suman a otros 6 móviles y a los 7 fijos que ya hay en Navarra. Además de las pruebas que se llevarán a cabo las próximas semanas en estos dos nuevos radares, se está trabajando en la señalización de los tramos y procediendo a la interconexión con la Dirección General de Tráfico, de manera que estos dos nuevos dispositivos tengan capacidad sancionadora para el primer trimestre de 2026. En el momento en el que ambos estén operativos, se informará a la ciudadanía. Durante este periodo se utilizarán para recoger información de las vías y tendencias de circulación.

Desde Tráfico Navarra se está realizando un estudio de seguridad vial para identificar posibles ubicaciones en las que colocar cámaras lectoras de matrículas que faciliten el control y análisis de las vías interurbanas navarras, con especial incidencia en aquellos tramos de concentración de accidentes. Son acciones que se suman a otras ya realizadas en una labor conjunta entre el departamento de Obras Públicas y la Policía Foral.