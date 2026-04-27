Tramitada de urgencia en el Parlamento la proposición de ley de UPN para evitar el cierre de aulas de 3 años

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han tramitado este lunes, por la vía de urgencia y lectura única, la proposición de ley foral de UPN para evitar el cierre de aulas de 3 años en el sistema educativo navarro, una urgencia a la que PSN y Contigo-Zurekin se han opuesto. Ambos partidos, además, han solicitado informe al Consejo de Navarra para que determine si lo que plantea UPN es legal. Cabe recordar que la semana pasada el consejero de Educación, Carlos Gimeno, anunció que no se cerrarían aulas en la red pública y que se mantenía el cierre de unidades en la concertada.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra este lunes, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "si hay voluntad política en Navarra no se cerraría ningún aula", y "parece que hay una mayoría parlamentaria que se debiera respetar que quiere que no se cierre ningún aula en Navarra, ni en lo público ni en lo concertado, ningún aula". "Es un error de bulto tomar una decisión como la que ha adoptado el Gobierno de María Chivite", ha expuesto, para indicar que "nosotros ponemos encima de la mesa una solución, que es una ley". Ha explicado que "los colegios tienen un mes de plazo para presentar recursos" ante la decisión de Educación, que "concluye el 13 de mayo y, a partir de ahí, tendrá que resolver definitivamente el Gobierno". "Por tanto, está abierto el procedimiento, que dejen de engañarnos", ha pedido.

La socialista Ainhoa Unzu ha comentado que, ante la proposición de ley de UPN, el PSN junto a Contigo-Zurekin va a solicitar al Consejo de Navarra un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. "Creemos que tiene claros tintes de ilegalidad", ha dicho, para subrayar que "UPN está proponiendo algo que un informe jurídico ya está diciendo que choca con la legalidad". Tras indicar que a "un Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley", ha expuesto que "al PSN no se le puede pedir que blinde conciertos educativos sin demanda". "Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto", ha señalado, para afirmar que no entienden "la actitud que está adoptando algún partido".

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha insistido en que no comparten la decisión de Educación en torno al cierre de aulas de 3 años, que ven "precipitada". "Hay factores suficientes a tener en cuenta como para no haber tomado esta decisión; hablemos de datos de evolución demográfica, hablemos de otra serie de cuestiones", ha dicho, para comentar, sobre la proposición de ley de UPN, que "el preámbulo no me gusta nada". "Quizás los objetivos que tiene en este caso UPN al presentar esta proposición de ley son otros completamente diferentes a los que puede tener EH Bildu", ha dicho, para insistir en que no les gusta la decisión de Educación y que "hay margen para hablar, para acordar". "Tenemos que ser conscientes de que decisiones así requieren de un consenso amplio que a fecha de hoy no hay", ha apuntado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado un "avance positivo" que no se vayan a cerrar aulas de 3 años en la red pública, pero ha insistido en que "hay margen para corregir" el cierre en la concertada, que "esperamos que el departamento lo anuncie" a lo largo de la semana. "Es importante que desde el departamento se escuche el clamor y se atienda la demanda de familias que están reivindicando que se abran y se mantengan aulas que el consejero pretende cerrar", ha dicho, para valorar "ese año de análisis con la moratoria para el asunto de la concertada". "Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno, pero si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, pues igual hay que cambiar las leyes", ha dicho.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha mostrado el rechazo al cierre de aulas de 3 años en la red educativa concertada, lo que "supone un nuevo ataque a la educación concertada y una discriminación evidente". "Resulta preocupante que, inicialmente, se planteó que el ajuste derivado de la bajada de la natalidad afectaría tanto a la red pública como a la concertada, pero posteriormente se ha cambiado de criterio, sin una explicación clara, decidiendo que el impacto recaiga únicamente en la concertada", ha criticado, para reclamar un debate "más profundo" sobre esta cuestión.