Trasladada al hospital una mujer de 89 años por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda en Cascante

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 89 años ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda en Cascante, según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del suceso se produjo a las 22.41 horas de este martes. Como consecuencia, fueron desalojadas una vivienda y un establecimiento de hospedaje. Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tudela, un equipo médico, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.

Los bomberos se encargaron de ventilar ambos inmuebles y de realizar medición de gases. Una vez recuperados los niveles adecuados de calidad del aire, se permitió la vuelta de los habitantes de la vivienda y de los huéspedes del establecimiento.