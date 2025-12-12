Un trasladado tras una colisión entre dos turismos y un camión en Arakil

Uno de los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años fue trasladado este jueves para su valoración como consecuencia de un accidente de tráfico, en el que se vieron implicados dos turismos y un camión, en la incorporación desde la A-15 a la A-10, en su punto kilométrico 0,8, en el término municipal de Arakil.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro vial a las 13.36 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Alsasua con una ambulancia convencional, un equipo médico de Irurtzun y la Policía Foral.

Se trasladó al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 44 años para su valoración al tratarse de una colisión de alto impacto. No obstante, no sufría lesiones aparentes.