Trasladado tras una colisión frontal entre dos vehículos en Sarasa

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años fue trasladado este viernes por la tarde al Hospital Universitario de Navarra tras una colisión frontal entre dos vehículos que se produjo a la altura del kilómetro 11,5 de la N-240-A, en el concejo de Sarasa, perteneciente al municipio de Iza.

A pesar de no tener lesiones aparentes, el traslado al centro médico se produjo para su valoración al ser una colisión de alto impacto, explican desde los servicios de emergencia.

El aviso del accidente se recibió a las 18.26 horas y hasta el lugar se desplazaron los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.