Trasladado un hombre de 59 años tras una salida de vía con vuelco en Uztárroz.

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años fue trasladado el sábado por la tarde al Hospital Universitario de Navarra tras sufrir una salida de vía con vuelco el coche en el que viajaba en Uztárroz, en la carretera NA-140, kilómetro 50,7.

El accidente se registró sobre las 18.24 horas. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusión en la cabeza, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En el vehículo viajaban dos personas y ambas estaban fuera cuando llegaron las asistencias. En concreto, al lugar fueron movilizados bomberos de Navascués, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico, Policía Foral y Guardia Civil.