Trasladado al HUN tras sufrir una agresión con arma blanca en Noáin

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido trasladado este domingo al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras ser agredido este domingo por la mañana en Noáin con un arma blanca, produciéndole heridas con pronóstico reservado. Otra varón también ha sido trasladado al centro médico con diversas lesiones por agresión.

La Policía Foral y la Policía Municipal del Valle de Elorz han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de lesiones por agresión con arma blanca. Además, otras tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia al intentar impedir estas detenciones. Un agente de policía ha resultado herido, según han informado desde la Policía Foral.

Los hechos han ocurrido en torno a las 7 de la mañana en la C/ Real de Noáin, lugar al que se han desplazado patrullas de la Policía Municipal y Policía Foral. Un varón ha sufrido una agresión con arma blanca de pronóstico reservado y otro lesiones por agresión; ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

Durante la detención de los dos presuntos autores del delito de lesiones, se ha detenido a otras tres personas que trataban de impedir la actuación policial, en este caso como presuntas autoras de un delito de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia. Todos ellos han sido conducidos a dependencias de la Policía Foral. Efectivos de la División del Área de Investigación Criminal se encargan de la instrucción de las diligencias policiales.

En la actuación han participado agentes del cuerpo local, así como miembros de la División de Prevención y Atención Ciudadana y de la División de Intervención de la Policía Foral. En la actuación ha sufrido lesiones uno de los agentes.

La rápida actuación ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, así como al dispositivo conjunto que se ha establecido por las Fiestas de Primavera entre Policía Municipal del Valle de Elorz, Policía Foral y Guardia Civil.