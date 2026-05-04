Tres de cada diez menores se consideran enganchados a las redes sociales, según un estudio de la Universidad de Navarra

Cristina Sánchez-Blanco. - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un 29% de los menores reconoce sentirse 'enganchado' a las redes sociales, aunque tan solo un 4% ve esto como un problema. Así lo asegura un estudio llevado a cabo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para ICMEDIA sobre el uso de las redes sociales por parte de menores en España.

La investigación, realizada por Patricia San Miguel, Cristina Sánchez-Blanco y Ángel Arrese junto a Rocío Elizaga, profesora del ISEM Fashion Business School, se ha elaborado a partir de 2.020 encuestas a menores de 8-18 años y proporciona, según la UN, una radiografía exhaustiva de los hábitos digitales, percepciones emocionales, gestión de la privacidad, comunicación familiar y reacción de los menores ante experiencias adversas.

El estudio analiza cómo las redes sociales ya forman parte integral del ocio y socialización juvenil, con plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y WhatsApp, que lideran el tiempo de uso. El informe revela que, a pesar de que la publicación de contenido es menos frecuente, casi la mitad de los adolescentes sube fotos al menos una vez al mes.

En cuanto al tiempo de uso, las conclusiones muestran que entre los 8 y 12 años, el 29% de los niños y el 23% de las niñas usan redes sociales entre 1 y 2 horas al día. Por otra parte, el control parental sobre los horarios en estas edades es más visible, mientras que en la adolescencia predomina un uso más autónomo e individualizado.

CIBERAGRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA

En este contexto, se constata que la ansiedad por desconexión comienza a edades tempranas: el 18% de los niños se declara nervioso cuando no puede revisar su cuenta. Asimismo, los investigadores advierten de que este patrón se intensifica en la adolescencia, etapa en la que proliferan formas de ciberagresión, como insultos (18%), burlas (11%) y la difusión no consentida de imágenes (7%).

Por otro lado, la investigación indica también que el estudiar en colegios públicos o privados no implica diferencias significativas en el uso de redes sociales o en la gestión de las redes en casa.

Para contrarrestar estos riesgos, los autores recomiendan retrasar todo lo posible la edad de acceso a las redes, reforzar la educación emocional y digital tanto en el hogar como en las aulas, y exigir a las plataformas "más algoritmos de bienestar y menos de enganche". El informe concluye que la clave no está solo en limitar tiempos, sino en fomentar un uso crítico y acompañado que ponga el bienestar emocional por encima de la hiperconexión.

DERECHOS EN EL MUNDO TECNOLÓGICO

Este estudio, elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra e impulsado por ICMEDIA, se ha llevado a cabo gracias al convenio para promover la implementación de la Carta de Derechos Digitales, cuyo objetivo es adaptar los derechos existentes en el ámbito físico a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital. Dicho convenio es una iniciativa público-privada impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha informado la UN.