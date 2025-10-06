Tres heridos leves en dos colisiones múltiples en Pamplona

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres varones han resultado heridos de levedad este lunes en dos colisiones múltiples en Pamplona, según han informado desde los servicios de emergencias.

En concreto, el primero de los accidentes, con tres vehículos implicados, ha tenido lugar a las 14.15 horas en el punto kilométrico 18, 5 de la PA-30, en la rotonda de Decathlon (Berriozar).

Han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra un varón de 47 años con dolor cervical y un varón 26 de años, también con dolor cervical. El pronóstico de ambos es leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

Por otro lado, en otra colisión entre tres vehículos en el cruce de la Avenida de San Jorge con Plaza de la Estación, en Pamplona, un varón de 32 años ha resultado herido leve.

También ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con dolor cervical y su pronóstico es leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.