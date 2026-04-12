Tres mujeres heridas en una colisión entre dos vehículos en Berrioplano

Archivo - Imagen de la sala del 112 SOS Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han resultado heridas leves la tarde del domingo tras una colisión por alcance entre dos vehículos, que se ha producido a la altura del punto kilométrico 1,5 de la carretera PA-34, en la incorporación a la A-15, en Aizoáin, en el término municipal de Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.28 horas del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a las tres ocupantes de uno de los vehículos al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 28 años, una mujer de 34 años y una mujer de 36, las tres con contusión cervical con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.