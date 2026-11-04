Tres personas fallecidas en un accidente laboral en una instalación ganadera de Pitillas (Navarra)

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han fallecido este miércoles al sufrir un accidente laboral en una instalación ganadera en Pitillas, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.16 horas en El Salobrar, en Pitillas, donde tres personas han quedado atrapadas en el interior de una fosa de purines con atmósfera baja en oxígeno.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del parque de Tafalla, efectivos del Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia SVA, un helicóptero medicalizado, otro de rescate, agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Tafalla, así como una psicóloga de emergencias.