Tres personas intoxicadas, no graves, en un incendio registrado en la calle La Merced de Pamplona

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra con síntomas no graves de intoxicación por inhalación del humo generado por un incendio registrado en un bloque de viviendas de la calle La Merced, en Pamplona, ha informado el Gobierno foral.

Diversas llamadas recibidas a partir de las 6.31 horas en el teléfono 112 informaban de la existencia de abundante humo a la altura del número 21 de la calle La Merced. Han sido movilizadas dotaciones del parque de bomberos de Pamplona (Trinitarios) que han contado con el apoyo de unidades del de Cordovilla.

El incendio ha afectado al cuadro eléctrico situado en el portal de la casa, al lado de los contadores del gas que no han sido alcanzados por las llamas. El denso humo generado por el fuego ha ascendido por el hueco de la escalera sin llegar a entrar a las viviendas.

Los bomberos, junto los agentes de la Policía Municipal de Pamplona desplazados al lugar, han confinado en su domicilio a uno de los vecinos y han evacuado a otros tres, un hombre de 53 años, una mujer de 46 y otro varón del que no consta la edad, que han sido trasladados al Hospital Universitario en las ambulancias enviadas desde el centro de control de emergencias de SOS Navarra con síntomas no graves de intoxicación por inhalación del monóxido de carbono (CO) procedente del incendio.

Los bomberos han controlado con rapidez las llamas, que sólo han dañado el cuadro eléctrico, y han ventilado la escalera. Técnicos de la empresa suministradora de energía eléctrica revisan el estado de la instalación. La Policía Municipal se encarga de la investigación de las causas del incendio.