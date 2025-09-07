Tres personas trasladadas tras una colisión entre dos vehículos en Caparroso

Uno de los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas la tarde de este domingo después de que, por causas que investiga la Policía Foral, dos turismos han colisionado a la altura del punto kilométrico 61 de la carretera N-121 en Caparroso.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.45 horas del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 37 años y un varón de 53 años que han sufrido una contusión torácica con pronóstico reservado. También se ha trasladado a un niño de 13 años para valoración, aunque no tenía lesiones aparentes, a pediatría del Hospital Universitario de Navarra.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.