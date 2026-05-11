Tres personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Mutilva

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración este lunes tras una colisión lateral entre dos vehículos en la avenida Anaitasuna de Mutilva (Valle de Aranguren), según ha informado el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8.11 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Local y la Policía Foral.

El siniestro ha consistido en una colisión lateral entre dos vehículos. Uno de ellos posteriormente ha chocado contra un muro, mientras que el otro ha quedado subido en la mediana. El accidente se ha producido en una rotonda a la altura del 21 de la avenida Anaitasuna de Mutilva.

Los servicios de emergencia han trasladado a los tres ocupantes de los vehículos al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. La ambulancia medicalizada ha trasladado a un varón de 25 años, que sufre un traumatismo torácico y contusiones en extremidades con pronóstico reservado. La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a una mujer de 52 años con un golpe en cabeza, y a un varón de 15 con una contusión en brazo, ambos con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.