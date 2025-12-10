Tres startups reciben los premios de la decimotercera edición del programa 'Impulso Emprendedor'

El consejero Irujo y la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, junto a las personas representantes de las empresas ganadoras. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las startups Aquando, Allbiotech y Outlier Attitude han recibido este miércoles, respectivamente, los premios de 34.000, 20.000 y 10.000 euros del programa 'Impulso Emprendedor', que promueve el departamento de Industria y de Transformación Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral y gestiona la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

La entrega de estos premios ha tenido lugar durante el demo day del programa, celebrado en la sede de CEIN en Noáin y que ha contado con la participación de Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transformación Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo foral. En su intervención, Irujo ha destacado una reflexión sobre la economía de la Innovación Schumpeter y el paradigma del emprendedor que subraya "la persona innovadora es un emprendedor que introduce nuevas ideas y productos al mercado, el risk-taker asume riesgos significativos para llevar a cabo sus proyectos y el visionario, anticipa tendencias y necesidades futuras en el mercado".

Por su parte, Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN, ha subrayado el papel de las empresas mentoras que ha considerado "un pilar esencial en este programa, más allá de vuestra aportación económica, que es importante, sin ninguna duda. Porque vuestro trabajo como mentoras es clave para la evolución que buscamos en las startups participantes".

Seis proyectos han participado en el programa, que este año ha cumplido su decimotercera edición con el objetivo de apoyar a iniciativas empresariales innovadoras con un modelo de negocio validado a definir su estrategia comercial y de financiación.

Las empresas Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Grupo Enhol, Salinas de Navarra, MTorres, Viscofán y Zabala Innovation Consulting toman parte en el programa como mentoras, y aportan su experiencia y conocimiento, además de la dotación económica de los premios. Por su parte, CEIN ofrece un análisis exhaustivo del modelo de negocio de cada iniciativa con el objetivo de garantizar su viabilidad en el mercado.

A lo largo de la mañana, las startups participantes han explicado su evolución en Impulso Emprendedor y la ejecución de hitos ante el jurado, del que han formado parte las compañías mentoras y que, tras valorar sus avances, han determinado las tres ganadoras.

Así, el primer premio, dotado con 34.000 euros, ha sido para Aquando, que se dedica a la tecnología y ciencia de datos para el telecontrol del ciclo del agua. Gabriel Viscarret es su fundador.

El premio de 20.000 euros ha sido para AllBiotech. Esta startup se dedica al desarrollo de biorreactores para fermentación de precisión, diseñados como material de laboratorio especializado para las fases iniciales de experimentación. Su fundador es Pablo Goñi.

Por su parte, Outlier Attitude ha obtenido el premio de 10.000 euros. Su actividad se centra en el desarrollo de productos y servicios especializados para el culturismo y el fitness, creados junto a su comunidad y pensados para acompañar a atletas de todos los niveles. Fran Zabalza es su fundador.

Además, como novedad este año, la sociedad pública Sodena pondrá a disposición de las tres iniciativas ganadoras el acceso a un préstamo participativo de hasta 100.000 euros.

También han participado en esta edición de Impulso Emprendedor las startups Azero Industries (prendas inteligentes diseñadas bajo criterios de optimización, ingeniería y sostenibilidad), Bioinsectis (desarrollo y producción de bioinsecticidas microbianos para el control de insectos que generan plaga en cultivos) y CiraWorld (reciclaje creativo de extintores en desuso transformados a través del ecodiseño e innovación en piezas de diseño exclusivas).

PRIMER EVENTO DE LA 'DEMO WEEK' DE CEIN

Este demo day ha sido el primero de los que contempla la 'Demo week' organizada por CEIN este mes de diciembre para dar a conocer las ideas, startups y negocios que han participado este año en diferentes aceleradoras y programas de la entidad.

Así, el próximo 15 de diciembre tendrá lugar el demo day de la Aceleradora AGROFOODTech, que ha apoyado el desarrollo de 11 proyectos agroalimentarios. El día 16 de diciembre será el turno de las iniciativas participantes en la Aceleradora DIGITECH -dirigida a proyectos tecnológicos y digitales- y en el programa de incubación en ciberseguridad -para proyectos vinculados a la ciberseguridad-.

La Aceleradora HEALTH celebrará su demo day el 17 de diciembre en un evento en el que, además, se entregará un premio de 8.000 euros al mejor proyecto en salud participante.

El 18 de diciembre, Pamplona Emprende, impulsado conjuntamente por CEIN y el Ayuntamiento de Pamplona, será el protagonista de un demo day en el que tomarán parte los comercios integrantes de esta edición. Y, finalmente, el 19 de diciembre se celebrará demo day del programa Open Innovation, que ha favorecido procesos de innovación abierta entre startups y pymes de la región.