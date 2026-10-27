El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley navarra de vivienda

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la ley foral de vivienda, norma que impide que las viviendas de protección oficial puedan perder esta calificación, una disposición que se incluyó además con carácter retroactivo.

En concreto, el PP recurre la disposición transitoria única, apartados 1 y 2, de la ley foral 14/2026, de 2 de julio, de modificación de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, según ha informado el Tribunal Constitucional.

Los preceptos recurridos abordan el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible en la Comunidad foral.

El PP alega en su recurso que la disposición transitoria única de la norma impugnada podría ser inconstitucional por contravenir el principio de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 de la Constitución) y vulnerar el derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución).