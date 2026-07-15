El TSJN desestima el recurso de Vox contra el auto que desestimaba su querella contra Alzórriz

El exvicesecretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz. - Fernando Sánchez - Europa Press

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado el recurso de súplica presentado por VOX contra el auto de 10 de junio de 2026 que inadmitió la querella interpuesta contra el portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, según han informado desde el Partido Socialista de Navarra.

En una nota de prensa, la secretaria de organización del PSN, Esther Iso, ha afirmado que el TSJN "ratifica su decisión inicial y vuelve a dejar claro que la querella presentada por VOX no reunía los requisitos mínimos para su admisión". En este sentido, ha recordado que el auto del pasado mes de junio ya señalaba que la imputación contra Ramón Alzórriz se sustentaba en "meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos".

Por todo ello, Iso ha considerado que esta nueva resolución judicial "confirma que la estrategia de VOX respondía exclusivamente al intento de trasladar al ámbito judicial una confrontación política basada en acusaciones sin fundamento". "Una vez más, la Justicia desmonta una maniobra que nunca debió producirse. No todo vale en política y tampoco vale utilizar los tribunales para intentar difamar a un adversario político, ha rechazado.

El PSN ha destacado su "respeto absoluto" por las decisiones judiciales y ha defendido que "las instituciones democráticas merecen ser preservadas de quienes pretenden erosionarlas mediante denuncias carentes de base". "Navarra necesita una política centrada en las propuestas, el diálogo y la defensa del interés general, alejada del ruido, la confrontación y las campañas de descrédito", ha reivindicado Iso.

Los socialistas navarros esperan que esta resolución "sirva para cerrar definitivamente un episodio que nunca debió salir del terreno de la estrategia partidista" y hacen un llamamiento a "abandonar la política del fango para recuperar un debate público basado en el respeto, la confrontación de ideas, la verdad y la responsabilidad institucional".