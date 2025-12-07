Tubala Brass Week clausura su decimotercera edición con "éxito de asistencia" en sus clases, talleres y conciertos

Una de las actuaciones del festival Tubala Brass Week. - TUBALA BRASS WEEK

PAMPLONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival de música de viento metal, Tubala Brass Week, terminó este 6 de diciembre con "éxito de asistencia" en las clases, talleres y en los cinco conciertos celebrados en Tafalla, Olite, Miranda de Arga y, por primera vez, en Artajona. La cita cierra así su decimotercera edición mirando ya a su regreso en diciembre de 2026.

El concierto de clausura del festival comenzó con un estreno absoluto: los músicos del quinteto interpretaron una selección de las Melodías Vascas de Guridi, arregladas para metales por el compositor Jesús Garisoain. El programa continuó con obras "más canónicas" del repertorio de metal, como el quinteto de Manfred Honetschläger para tomar otra dirección en la segunda parte, con varias canciones tradicionales alemanas e irlandesas y un guiño al Vals de las Flores de Delibes. La clausura contó también con los arreglos "con aire jazzístico" del compositor Ingo Luis, y el público demandó dos bises: un extracto de 'Tosca' y 'Yesterday'.

En una nota de prensa, el director artístico del festival, Íñigo Remírez de Ganuza, ha destacado que "todas las propuestas musicales han sido muy bien recibidas" y ha puesto en valor la participación del tejido musical local, con la intervención de agrupaciones y alumnado de las localidades de la Zona Media de Navarra.

Los responsables del festival han resaltado que el Tubala Brass Week es, desde hace más de una década, "un referente en el mundo del viento metal a nivel estatal y, además, una cita habitual con el público local". "En solo cinco días, la cantidad de talento en las aulas y los escenarios de la cita cultural ha sido intenso: la precisión y virtuosismo del quinteto de la Ópera Alemana de Berlín, la energía de los metales de En Tol Sarmiento, la propuesta de Café Kutz o la musicalidad y sonido de Marc Geujon, trompeta solista de la Ópera Nacional de París se suman al elenco de artistas del festival, que acumula un histórico de participación de primera línea", han subrayado.