Tudela refuerza las medidas de control para "impedir empadronamientos irregulares"

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha puesto en marcha un plan de medidas destinadas a "impedir los empadronamientos irregulares en la ciudad", de manera que desde este mismo martes "se intensifica la comprobación sobre la validez legal de los pasaportes y la identidad de sus titulares".

Además, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, los contratos de alquiler deberán contar con el soporte de un justificante de transferencia bancaria por parte del solicitante y en el caso de que la inscripción se lleve a cabo en el domicilio de un tercero, éste deberá acreditar su identidad bien de manera presencial, o bien a través de un documento con firma electrónica u otra forma de adveración que permita identificar de manera fehaciente al titular de la vivienda.

Con estas nuevas medidas el empadronamiento solo será efectivo después de que un equipo de trabajo del Ayuntamiento verifique la validez y autenticidad de toda la documentación aportada por el solicitante, ha explicado el Consistorio.

Paralelamente, la Policía Municipal de Tudela intensificará "la vigilancia y los controles continuos y aleatorios, para comprobar la veracidad de la información y los datos facilitados por los solicitantes, persiguiendo, como ya viene haciendo en la actualidad, cualquier tipo de fraude e ilícito penal", ha destacado el Ayuntamiento.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez ha ofrecido 'barra libre' a cambio de votos, dejando atados de pies y manos a los ayuntamientos, que son en primera instancia los que gestionamos el día a día de una población extranjera a la que hay que atender desde la sensatez y el sentido común, y eso es lo que tratamos de hacer, respetando en todo momento la legalidad y por supuesto los derechos humanos".

Toquero ha afirmado que "la reciente detención en Tudela de una persona presuntamente relacionada con la venta de empadronamientos falsos a cambio de 500 euros es una muestra del buen trabajo que lleva a cabo nuestra policía, junto al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no basta; es necesario activar medidas preventivas contra el fraude y el delito, como las que ponemos hoy en marcha, para evitar problemas que afortunadamente a día de hoy no se dan en Tudela, pero sí en otras localidades cercanas".

En 2025 se detectaron e informaron en Tudela en torno a 1.000 empadronamientos irregulares. Paralelamente, a lo largo de ese mismo periodo, el padrón de Tudela registró más de 2.600 bajas