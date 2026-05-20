UAGN critica "la falta de apoyo" del Gobierno de Navarra al sector primario

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariáin - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha criticado "duramente" al Gobierno de Navarra tras la publicación de las resoluciones de concesión de las ayudas a inversiones agrarias de la convocatoria 2025, tanto productivas como medioambientales, y ha exigido "un incremento urgente de la dotación económica para mantener y reforzar el sector agrario como pilar del medio rural".

La organización agraria ha censurado, en un comunicado, "la insuficiencia del presupuesto para atender la demanda real del sector". "En total, se presentaron 487 solicitudes de ayuda, 374 correspondientes a inversiones productivas, y 113 a inversiones con objetivos medioambientales. Sin embargo, el 44% de las solicitudes han quedado sin apoyo, con puntos de corte de 59 y 34,77 respectivamente", ha añadido.

Según ha continuado, estas puntuaciones, más elevadas que en convocatorias anteriores, "evidencian que el acceso a estas ayudas es cada vez más difícil". "Una situación que se agrava por el incremento del coste de la maquinaria -que ha subido un 40% en los últimos tres años-, el aumento de los costes de los inputs y la bajada de los precios de los productos locales", ha expuesto.

Para UAGN, "este escenario confirma que las partidas destinadas a inversiones agrarias son claramente insuficientes y están dejando fuera a profesionales que cumplen los requisitos y necesitan estas ayudas para modernizar, garantizar la viabilidad y adaptar sus empresas agrarias a las nuevas exigencias económicas, medioambientales y normativas".

"Es inadmisible que Navarra deje fuera a profesionales de la agricultura por falta de presupuesto mientras el propio Gobierno habla continuamente de relevo generacional y lucha contra la despoblación, sin tener en cuenta a empresas agrarias que nunca han recibido apoyo económico", ha manifestado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

La organización ha señalado que "estas ayudas son fundamentales para acometer inversiones ligadas a sostenibilidad ambiental, bienestar animal, eficiencia energética y modernización de empresas agrarias". "Estamos hablando de personas que viven en los pueblos y han decidido asumir inversiones muy importantes y garantizar la continuidad de las empresas familiares. Si las administraciones no les respaldan, el mensaje que reciben es demoledor", ha afirmado Bariáin.

EXPENDIENTES EXCLUIDOS PESE A CUMPLIR LOS REQUISITOS

UAGN considera "especialmente grave" que "haya expedientes excluidos únicamente por agotamiento presupuestario pese a haber superado los requisitos de acceso y alcanzar la puntuación mínima exigida en las convocatorias". A ello, ha continuado, se suma que un 8% de las solicitudes han sido desestimadas debido a "la elevada exigencia normativa de las bases". "La administración llena sus discursos institucionales hablando de despoblación y de apoyo al campo, pero la realidad es que hay profesionales preparados, con proyectos viables y ganas de trabajar, que se quedan fuera por falta de fondos. Así no se construye futuro para el sector agrario navarro", ha afirmado el presidente de UAGN.

La organización ha advertido además de que el sector afronta cada vez mayores exigencias administrativas, medioambientales y económicas, "lo que hace todavía más necesarias unas ayudas suficientes para garantizar la competitividad y continuidad de las empresas". "Al campo se le exigen inversiones constantes para adaptarse a nuevas normativas y avanzar en sostenibilidad, pero no se ponen los recursos necesarios para poder hacerlas. No se puede exigir cada vez más y apoyar cada vez menos", ha subrayado Bariáin.

Por todo ello, UAGN ha exigido al Gobierno de Navarra una ampliación "inmediata" de las partidas destinadas a ayudas de inversiones agrarias y ha reclamado un compromiso "real y no solo discursivo" con el apoyo al sector y el mantenimiento de actividad en el medio rural. "Cada persona que abandona el campo por falta de apoyo es un puesto de trabajo menos, un pueblo con menos vida y una oportunidad perdida para Navarra. Si realmente queremos pueblos vivos y un sector agrario con futuro, hay que apoyarlo", ha apuntado Félix Bariáin.