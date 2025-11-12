UAGN defiende en Madrid la necesidad de alinear la FP con las "demandas reales" del sector agroalimentario

Una delegación de UAGN participa en Expo Sagris, el Salón de la Agricultura y la Ganadería, que se ha celebrado en IFEMA (Madrid). - UAGN

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) participó los días 6 y 7 de noviembre en Expo Sagris, el Salón de la Agricultura y la Ganadería, que se ha celebrado en IFEMA (Madrid), donde la organización agraria ha destacado la necesidad de alinear la formación en la FP con las "demandas reales" del sector agroalimentario.

Se trata de la primera edición de este salón, que busca ser un punto de encuentro entre asociaciones, empresas, instituciones y profesionales del sector agrario y medioambiental, con el objetivo de compartir experiencias e impulsar la innovación, la competitividad y poner en valor el medio rural, según ha explicado la organización navarra en una nota.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, intervino en la mesa redonda 'Del aula a la empresa: la Formación Profesional al servicio del sector agroalimentario', organizada por el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona, dentro del programa del Foro Verde de Expo Sagris.

En este espacio, junto a Víctor Lerga, vicedirector del CI Agroforestal; Emilio de León, director de Producciones Ganaderas de COVAP, y Mª Paz Sánchez, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la FP del Ministerio de Educación, abordó los principales desafíos de la Formación Profesional agroalimentaria en España.

Félix Bariáin destacó la necesidad de alinear la formación con las demandas reales del sector, potenciando la colaboración entre centros educativos, cooperativas y organizaciones agrarias para afrontar la transición digital, la sostenibilidad y el relevo generacional en el campo.

La jornada contó también con la moderación de Susana Villanueva, periodista agroalimentaria y responsable de comunicación de UAGN, que guió el debate centrado en la innovación y la empleabilidad en el medio rural.

Además, el jueves 7 de noviembre UAGN participó en el XI Congreso Nacional y los Premios Joven Agricultor, organizados por ASAJA.

El ganadero Pello Sarratea y la agricultora Natalia Miramón, ambos #agroinfluencersUAGN, intervinieron en la mesa redonda 'La voz de ASAJA Joven en el CEJA', en la que compartieron la experiencia de los jóvenes del agro navarros, destacando la importancia de la comunicación digital, la innovación y el emprendimiento en la sostenibilidad del sector.

Natalia Miramón participó además en el concurso Premios Joven Agricultor, que reconoce los proyectos más innovadores y sostenibles del ámbito rural.

El mismo 7 de noviembre, Alvaro Cirauqui, vicepresidente de UAGN, y el ganadero Pello Sarratea tomaron parte en la dinámica de trabajo colaborativo 'Centros de Excelencia de Formación Profesional: catalizadores de ecosistemas innovadores', impulsada por el CI Agroforestal.

Este encuentro sirvió como espacio de diálogo entre centros de excelencia, empresas y agentes sociales, con el fin de identificar propuestas de mejora y fortalecer los vínculos entre la Formación Profesional y las necesidades reales del sector agrario, para garantizar el futuro del campo.

Así, UAGN ha destacado que su participación en Expo Sagris 2025 y en el XI Congreso Nacional del Joven Agricultor reafirma su "compromiso con la formación, la innovación y la participación activa de las nuevas generaciones en el desarrollo del sector agrario".