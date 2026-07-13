UAGN demandará al Gobierno de Navarra por "los daños sufridos al no poder cosechar"

Félix Bariáin, presidente de UAGN. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha anunciado este lunes que interpondrá una demanda contra el Gobierno de Navarra por "los daños y perjuicios ocasionados al agro como consecuencia de las restricciones a la cosecha derivadas del actual sistema de meteoalertas". Considera que "el modelo aplicado está provocando graves pérdidas económicas al sector cerealista al impedir cosechar en el momento óptimo, lo que está provocando una pérdida progresiva de peso y calidad del cereal que repercute directamente en los ingresos de las empresas agrarias".

Por este motivo, UAGN solicitará a INTIA que realice un estudio técnico que cuantifique la pérdida de peso del trigo y del conjunto de los cereales ocasionada por "el retraso de la cosecha respecto a las fechas en las que debería haberse realizado". "Ese informe servirá como base para reclamar al Gobierno de Navarra la correspondiente indemnización por los daños sufridos por cada profesional de la agricultura", ha expuesto.

"Se está jugando con los ingresos de quienes nos dedicamos al sector primario en Navarra. El cereal está perdiendo peso cada día que pasa y esos daños alguien tendrá que asumirlos", ha señalado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

FALTA DE EFECTIVOS, NO EL CLIMA

UAGN ha criticado que "el actual sistema de restricciones no responde exclusivamente a criterios técnicos relacionados con la temperatura, la humedad relativa o el viento, sino a la disponibilidad de efectivos en los parques de bomberos". La organización considera "incomprensible" que existan zonas con las mismas condiciones meteorológicas y "en unas se pueda cosechar durante toda la jornada al encontrarse en alerta verde, mientras que en otras únicamente se permita trabajar hasta las 14 horas por encontrarse en nivel naranja".

"No tiene sentido que con la misma temperatura, la misma humedad relativa y el mismo viento haya profesionales de la agricultura que puedan trabajar todo el día y otros u otras tengan que parar a las dos de la tarde", ha señalado Bariáin.

Por ello, UAGN exige a la consejera de Interior del Ejecutivo navarro que explique "cuál es el nivel real de cobertura de los parques de bomberos de Navarra, cuántos efectivos estaban operativos durante los días de mayor riesgo y cuáles son los criterios que determinan estas limitaciones".

La organización agraria navarra ha indicado que ya solicitó formalmente al departamento de Interior información sobre el número de efectivos que prestaban servicio en los parques de bomberos durante el fin de semana del incendio de Ezcabarte, del pasado 25 de junio, "sin haber obtenido respuesta hasta la fecha". Asimismo, cree necesario "aclarar si la celebración de las oposiciones internas del Servicio de Bomberos el pasado 27 de junio pudo afectar a la disponibilidad de efectivos en un periodo especialmente delicado por la situación de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios".

En este sentido, UAGN entiende que "este tipo de procesos internos deberían programarse fuera de la campaña de verano, evitando coincidir con los momentos de mayor riesgo".

La organización ha señalado que "esta denuncia no va dirigida contra los bomberos, cuyo trabajo y profesionalidad reconoce y valora, sino contra la planificación y gestión del servicio, de los recursos, por parte del Gobierno de Navarra". A su juicio, "corresponde a la Administración garantizar que, durante los periodos de máxima emergencia y riesgo de incendios, todos los parques dispongan de los efectivos necesarios para prestar el servicio con normalidad". "Somos las primeras personas interesadas en que no haya incendios. Nadie cuida y protege el territorio como quienes vivimos y trabajamos en él", ha señalado Bariáin.

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

UAGN considera que "las actuales limitaciones están vulnerando el derecho al trabajo de cientos de profesionales del sector primario y perjudicando también a las cooperativas agrarias, al retrasar la entrada del cereal y alterar el normal desarrollo de la campaña".

En su opinión, "el objetivo compartido debe ser prevenir incendios, pero esa prevención debe apoyarse en una adecuada planificación de los recursos públicos y en criterios objetivos, homogéneos y transparentes para todo el territorio navarro".

Así, UAGN exigirá "responsabilidades" al Gobierno de Navarra y reclamará que "se compensen económicamente las pérdidas que está soportando el agro ante una situación que consideran ajena a su actividad y que está comprometiendo seriamente la rentabilidad de la campaña cerealista".