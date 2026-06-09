UAGN dice que el sector está asumiendo "gratuitamente" tareas de recaudación que "corresponden a la Administración"

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariáin - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha criticado que profesionales agrarios "están asumiendo gratuitamente funciones que corresponden a la Administración en la recaudación de deudas" y ha exigido "compensaciones económicas por un trabajo que es obligación de la Administración".

En un comunicado, UAGN ha reclamado a las administraciones públicas que "asuman directamente la gestión y recaudación de las deudas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Juzgados y entidades locales, y dejen de trasladar esta responsabilidad al sector".

UAGN considera que el sector "está asumiendo tareas administrativas vinculadas a procedimientos de recaudación pública sin recibir reconocimiento ni cobertura por los costes que ello supone". "Es inadmisible que nos veamos obligados a actuar como 'recaudadores' de la Administración sin recibir ninguna compensación económica", ha afirmado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Actualmente, la normativa tributaria y de recaudación "obliga a terceros pagadores -como agricultores autónomos o empresas agrarias- a practicar retenciones o atender diligencias de embargo cuando han mantenido o mantienen relación con un proveedor o trabajador que mantiene deudas con la Administración".

Aunque "estas obligaciones tienen cobertura legal", UAGN considera que "su aplicación práctica está trasladando a agentes privados funciones de gestión recaudatoria que deberían resolverse mediante sistemas automatizados y directos de las propias administraciones públicas".

Además, "el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones y responsabilidades económicas para el agricultor o la empresa agraria, que se ven obligados a asumir gratuitamente tareas administrativas ajenas a su actividad productiva bajo la amenaza de ser penalizados si no las ejecutan correctamente".

La organización señala que "este modelo se utiliza también en otros ámbitos económicos", y que, "en las grandes empresas, existen departamentos específicos para gestionar este tipo de requerimientos".

Sin embargo, advierte de que en el sector agrario "predominan pequeñas empresas agrarias, cooperativas y empresas familiares con recursos administrativos muy limitados, por lo que el impacto resulta mucho más gravoso".

"Cuando existe una deuda con Hacienda, la Seguridad Social o un ayuntamiento, son las propias administraciones las que deben disponer de mecanismos eficaces para su cobro. Si existen devoluciones fiscales u otros pagos pendientes, deben ser las administraciones quienes practiquen directamente las compensaciones y retenciones necesarias para recuperar esas cantidades", ha remarcado Bariáin.

A su juicio, "ya tenemos suficientes tareas burocráticas para además ahora ser una ventanilla más de la Administración". "Nuestra función es dar de comer a la ciudadanía, no asumir trabajos que corresponden a funcionarios y organismos públicos", ha añadido.

La organización agraria ha criticado que "cada nuevo procedimiento de embargo supone más tiempo, más personal, más responsabilidad jurídica y más costes para unas personas que ya soportan una carga burocrática cada vez mayor".

"Se habla mucho de simplificación administrativa, pero la realidad es justamente la contraria. Cada año se trasladan más obligaciones al sector, mientras las administraciones descargan sobre terceras tareas que son de su exclusiva competencia", ha subrayado Bariáin.

Por ello, UAGN exige que, "mientras no se implanten sistemas de recaudación directa por parte de las administraciones, se compense económicamente el trabajo realizado por los y las profesionales del sector agrario, que se ven obligados a tramitar estos expedientes".

UAGN plantea una compensación mínima de 50 euros por cada expediente de embargo gestionado para entidades locales y de 100 euros por cada procedimiento de recaudación relacionado con la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, cantidades que la organización considera "proporcionadas al tiempo dedicado, el coste que las asesorías les repercute y la responsabilidad jurídica que este tipo de trámites generan".

"No se nos pueden exigir tareas que requieren medios técnicos y tiempo de trabajo para recaudar dinero para la Administración sin percibir ni un euro a cambio. Quien genera la obligación debe asumir el coste o compensar adecuadamente a quien realiza el trabajo", ha apuntado Bariáin.

UAGN considera que "esta situación constituye un nuevo ejemplo del exceso de burocracia que sufre el sector agrario" y reclama "una revisión urgente de los procedimientos administrativos para evitar que profesionales agrarios continúen soportando cargas impropias que nada tienen que ver con la actividad productiva".

"El sector agrario está para producir alimentos, generar empleo y mantener vivo el medio rural. No para convertirse en gestor administrativo gratuito de las administraciones públicas", ha afirmado Bariáin.