UAGN, EHNE y UCAN convocan una manifestación el 3 de marzo en Pamplona para pedir "respeto" para el sector agrario

También exigen que, a la hora de legislar, la clase política tenga una visión "empática" con el medio rural

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UAGN, EHNE y UCAN han convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Pamplona bajo el lema #JuntosPorelCampo, y cuyo objetivo es pedir "respeto" para el sector.

Así lo ha dado a conocer este lunes el presidente de UAGN, Félix Bariáin, que comparecía junto con el presidente de EHNE, Fermín Gorraiz, y el presidente de UCAN, José Mari Martínez.

"Convocamos este paro para exigir respeto por nuestra profesión. Siendo capaces de alimentar a la sociedad con productos de calidad, variados, con total seguridad alimentaria, y tratando de respetar al máximo el entorno, nos encontramos con numerosas dificultades que los poderes públicos no han solucionado. La falta de rentabilidad de nuestras explotaciones y los incumplimientos en la ley de la cadena alimentaria nos impiden permanecer en el mercado, nos abocan a desparecer y por tanto a abandonar nuestra imprescindible actividad para la sociedad, cuando los costes de producción aprietan tanto que nos ahogan", ha apuntado.

Según Bariáin, esta es una convocatoria "histórica" porque "es la primera vez que las organizaciones agrarias y las cooperativas se unen" para hacer este llamamiento "a todo el mundo rural y a la sociedad en general". La manifestación, ha añadido, está dirigida a "todas las personas que trabajan en la agricultura y ganadería", pero también a las cooperativas, a las empresas que manufacturan, a las conserveras, a los comercializadores, a los talleres, o empresas de mantenimiento, entre otros. En general, "a todo el sector primario y a todo aquel que depende" del mismo.

Además, ha querido extender el llamamiento a los consumidores, porque "de ellos depende, a través de la cesta compra, que a futuro se consolide un sector agrícola y ganadero sostenible económica, y medioambiental y demográficamente".

Bariáin ha recordado que durante el final del pasado año y en lo que va de 2022 se han venido desarrollando a nivel estatal "diferentes actos de protesta con temas sectoriales que van a desembocar en una manifestación general el 20 de marzo" en Madrid, a la cual también han querido invitar "a todo el sector".

En respuesta a los periodistas sobre el recorrido de la manifestación y si contará con una movilización de tractores como en el año 2020, Bariáin ha respondido que dependerá de los permisos que les concedan las autoridades, los cuales serán solicitados a lo largo de esta semana. Concretamente, ha añadido que la intención es que sea "similar" a la movilización realizada en 2020 y ha entendido que previsiblemente "no habrá problema", si bien ha optado por no confirmarlo hasta no contar con los permisos pertinentes.

Igualmente, ha advertido de que la manifestación del próximo 3 de marzo en Pamplona, al igual que la del 20 del mismo mes organizada a nivel estatal, "no es un punto final", sino que se van a seguir realizando las actuaciones "que sean necesarias".

Por su parte, Gorraiz ha añadido que la situación del medio rural "no es nada halagüeña". Tras explicar que "la pérdida de activos en el campo es una realidad", ha subrayado que el hecho de tener "unos precios que no cubren los costes de producción supone una dificultad añadida para la incorporación de jóvenes al sector". También ha criticado la existencia de "una PAC insuficiente", y que "las políticas públicas que se intentan implantar tienen una visión urbana, alejada del medio rural, con déficit de servicios públicos y privados, y acentúan exponencialmente el riesgo de despoblamiento".

"Exigimos una necesaria convivencia y respeto entre el medio rural y urbano, donde las políticas se adapten a las necesidades de todos los ciudadanos. Exigimos que a la hora de legislar, la clase política tenga una visión social y empática con el medio rural, algo que no ocurre en estos momentos", ha remarcado.

En este sentido, ha considerado que las "dificultades" a las que les abocan "medidas legislativas abusivas e incluso denigrantes, o la dejadez de las distintas administraciones para solucionar problemas estructurales" son razones "más que suficientes para alzar la voz y mostrar a la sociedad que nos estamos jugando mucho con una política agraria que no atiende a los problemas del sector". Por todo ello, han reivindicado "respeto por el sector" y "unos precios dignos y consonantes con el siglo XXI".