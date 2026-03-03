UAGN exige la "vacunación total" del vacuno navarro contra la dermatosis nodular contagiosa

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha reclamado la "vacunación inmediata de la totalidad de la cabaña de vacuno de Navarra tras confirmarse dos focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Huesca, el vigésimo y vigésimo primero detectados en el Estado desde el pasado mes de octubre".

Así lo ha trasladado este martes al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en una reunión mantenida tras la cual "el Ejecutivo foral volvía a solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación de la vacunación para proteger a las 60.000 reses de vacuno que aún permanecen sin inmunizar Navarra".

"La petición se encuentra actualmente a la espera de respuesta por parte del Ministerio", ha afirmado en un comunicado Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN, que ha estado presente en la reunión.

"Los focos localizados se encuentra en Fiscal (Huesca), a apenas 80 kilómetros de Navarra, lo que incrementa notablemente el riesgo sanitario para las ganaderías navarras, especialmente para aquellas que todavía no han sido vacunadas", ha añadido.

Desde UAGN han destacado que "esta demanda no es nueva, sino que forma parte de una reivindicación constante desde el inicio de la crisis sanitaria, cuando comenzaron a detectarse focos de DNC en zonas próximas" a España.

"Hemos defendido de manera reiterada la necesidad de vacunar al 100% del vacuno navarro en todas las reuniones mantenidas con el Gobierno de Navarra y en sus interlocuciones con el Ministerio. Además, UAGN fue una de las organizaciones convocantes de la movilización celebrada el pasado 15 de enero en Irun, junto a ENBA y EHNE, para denunciar la gestión de la Dermatosis Nodular y exigir, entre otras medidas, la vacunación completa de las comunidades colindantes que así lo soliciten", ha manifestado Palacios.

"A día de hoy, los hechos nos están dando la razón. Llevamos meses advirtiendo de que la vacunación parcial no es suficiente y de que el riesgo se iba a extender", ha continuado.

UAGN ha insistido en que "la vacunación total es la herramienta más eficaz para evitar la propagación de la enfermedad, reducir el impacto de los focos y evitar vaciados sanitarios indiscriminados, como el que se está llevando a cabo en la ganadería afectada en Aragón".

"La aparición de dos focos consecutivos en la misma localidad, el vigésimo y vigésimo primero en el Estado y los primeros fuera de Catalunya, demuestra que el riesgo sigue activo. Navarra no puede permitirse seguir esperando mientras el virus se acerca", ha apuntado Palacios.

La organización agraria ha asegurado que "permanecerá vigilante y continuará exigiendo una respuesta inmediata del Ministerio, defendiendo la vacunación completa como medida preventiva imprescindible para proteger al sector ganadero navarro".